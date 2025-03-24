Проверено на себе: как и зачем оформляется справка об отсутствии судимости. Скрин

Будущие челябинские депутаты массово заказывают справки об отсутствии судимости

25 марта 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Заказать справку можно через приложение «Госуслуги» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области разворачивается массовая выборная кампания. В общей сложности, жителям региона предстоит избрать несколько сотен депутатов всех уровней. Число же претендентов в разы больше, и всем им сейчас предстоит получить справки об отсутствии судимости. Как, впрочем, и многим другим челябинцам, которым этот документ нужен для устройства на работу. С созданием и развитием сервиса «Госуслуги» многие операции, для выполнения которых раньше необходимо было обращаться в органы лично, стали дистанционными. Вот и заказать справку об отсутствии судимости теперь возможно без обращения в МВД. Корреспондент URA.RU проверил, сколько времени понадобится для создания обращения. Разработчику стоит отдать должное: у него получилось создать простое приложение с интуитивно понятным управлением. Даже неопытный человек может в несколько кликов разобраться с дальнейшим шагом. Для заказа справки об отсутствии судимости пользователю необходимо зайти в раздел «Услуги». После перейти в раздел «Справки Выписки». Там ему предоставят на выбор свыше 30 различных выписок. Необходимо внимательно пролистать список и выбрать нужную. Перейти к заполнению справки можно в пару кликов Скрин: приложение «Госуслуги» Пользователю предлагается выбрать, в каком виде он хочет получить справку: в электронном, в бумажном или в бумажном с апостилем. После можно выбрать, на кого справка будет оформлена: на себя или другого человека. Последним пунктом перед заполнением заявления является ознакомление с перечнем документов, необходимых для получения справки. Пользователю доступно объясняют все шаги при заполнении заявления Скрин: приложение «Госуслуги» Перейдя к заполнению заявления, пользователь сталкивается с внесением персональных данных. Зачастую, в приложении уже имеются все данные человека. Так что ему достаточно лишь убедиться в их правильности и подтвердить. Если же пользователь заказывает справку для другого человека — эти данные придется вбивать вручную. Самой трудоемкой частью подачи заявления на получение справки об отсутствии судимости стало прикрепление документов. Но в случае, если у вас в телефоне или компьютере есть PDF-файлы с паспортными данными — прикрепить их не составит труда. У корреспондента таких файлов не оказалось и приложение предложило сфоткать документы. Сложность была связана только с тем, что некоторые страницы паспорта бликовали на фото, из-за чего были нечитаемые. Но все же удалось найти подходящий фон, чтобы исключить блики. Заявление было отправлено. Тут же оно было зарегистрировано на портале, отправлено в МВД РФ, получено ведомством и зарегистрировано. Спустя чуть больше суток от ведомства пришел комментарий о том, что заявление находится на рассмотрении, услуга будет оказана в течение 30 дней. Подобную справку может получить гражданин РФ или иностранец старше 14 лет с подтвержденной учетной записью. За границей за справкой можно обратиться в российское консульство или консульский отдел посольства РФ. Иностранные документы должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены. Зачем нужна справка Устроиться на работу. Например, медикам, педагогам, соцработникам; Установить опеку или попечительство; Оформить студенческую или рабочую визу; Оформить разрешение на проживание и работу за границей; Получить пенсионные накопления на правопреемника; Проверить сведения о себе в базе МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области разворачивается массовая выборная кампания. В общей сложности, жителям региона предстоит избрать несколько сотен депутатов всех уровней. Число же претендентов в разы больше, и всем им сейчас предстоит получить справки об отсутствии судимости. Как, впрочем, и многим другим челябинцам, которым этот документ нужен для устройства на работу. С созданием и развитием сервиса «Госуслуги» многие операции, для выполнения которых раньше необходимо было обращаться в органы лично, стали дистанционными. Вот и заказать справку об отсутствии судимости теперь возможно без обращения в МВД. Корреспондент URA.RU проверил, сколько времени понадобится для создания обращения. Разработчику стоит отдать должное: у него получилось создать простое приложение с интуитивно понятным управлением. Даже неопытный человек может в несколько кликов разобраться с дальнейшим шагом. Для заказа справки об отсутствии судимости пользователю необходимо зайти в раздел «Услуги». После перейти в раздел «Справки Выписки». Там ему предоставят на выбор свыше 30 различных выписок. Необходимо внимательно пролистать список и выбрать нужную. Пользователю предлагается выбрать, в каком виде он хочет получить справку: в электронном, в бумажном или в бумажном с апостилем. После можно выбрать, на кого справка будет оформлена: на себя или другого человека. Последним пунктом перед заполнением заявления является ознакомление с перечнем документов, необходимых для получения справки. Перейдя к заполнению заявления, пользователь сталкивается с внесением персональных данных. Зачастую, в приложении уже имеются все данные человека. Так что ему достаточно лишь убедиться в их правильности и подтвердить. Если же пользователь заказывает справку для другого человека — эти данные придется вбивать вручную. Самой трудоемкой частью подачи заявления на получение справки об отсутствии судимости стало прикрепление документов. Но в случае, если у вас в телефоне или компьютере есть PDF-файлы с паспортными данными — прикрепить их не составит труда. У корреспондента таких файлов не оказалось и приложение предложило сфоткать документы. Сложность была связана только с тем, что некоторые страницы паспорта бликовали на фото, из-за чего были нечитаемые. Но все же удалось найти подходящий фон, чтобы исключить блики. Заявление было отправлено. Тут же оно было зарегистрировано на портале, отправлено в МВД РФ, получено ведомством и зарегистрировано. Спустя чуть больше суток от ведомства пришел комментарий о том, что заявление находится на рассмотрении, услуга будет оказана в течение 30 дней. Подобную справку может получить гражданин РФ или иностранец старше 14 лет с подтвержденной учетной записью. За границей за справкой можно обратиться в российское консульство или консульский отдел посольства РФ. Иностранные документы должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены. Зачем нужна справка Устроиться на работу. Например, медикам, педагогам, соцработникам; Установить опеку или попечительство; Оформить студенческую или рабочую визу; Оформить разрешение на проживание и работу за границей; Получить пенсионные накопления на правопреемника; Проверить сведения о себе в базе МВД.