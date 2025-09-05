В ДТП в центре Челябинска погиб водитель такси, который вез пассажира

В ДТП в центре Челябинска погиб водитель такси, который в тот момент вез пассажира. Об этом сообщили очевидцы. 47-летнему водителю стало плохо за рулем, он умер от остановки сердца.
«Я вижу, его колошматит, пена изо рта идет. Потом его вытащили, на бок положили, он уже синеть начал», — рассказали очевидцы, пишет сайт «74.ру».
Врачи со скорой около часа пытались откачать водителя. Но в итоге спасти не смогли. Мужчина умер от остановки сердца.
В момент, когда водителю стало плохо, в машине находился пассажир. Парень ушибся головой, но к врачам обращаться не стал.
В центре Челябинска 5 сентября в обед на пересечении улиц Труда и Энгельса 47-летний водитель въехал в опору. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали остановку сердца, сообщила ранее пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу такси. Ответ будет опубликован после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!