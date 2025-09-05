В ДТП в центре Челябинска погиб водитель такси, который вез пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погибший оказался водителем такси
Погибший оказался водителем такси Фото:

В ДТП в центре Челябинска погиб водитель такси, который в тот момент вез пассажира. Об этом сообщили очевидцы. 47-летнему водителю стало плохо за рулем, он умер от остановки сердца. 

«Я вижу, его колошматит, пена изо рта идет. Потом его вытащили, на бок положили, он уже синеть начал», — рассказали очевидцы, пишет сайт «74.ру». 

Врачи со скорой около часа пытались откачать водителя. Но в итоге спасти не смогли. Мужчина умер от остановки сердца. 

В момент, когда водителю стало плохо, в машине находился пассажир. Парень ушибся головой, но к врачам обращаться не стал. 

В центре Челябинска 5 сентября в обед на пересечении улиц Труда и Энгельса 47-летний водитель въехал в опору. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали остановку сердца, сообщила ранее пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу такси. Ответ будет опубликован после получения. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ДТП в центре Челябинска погиб водитель такси, который в тот момент вез пассажира. Об этом сообщили очевидцы. 47-летнему водителю стало плохо за рулем, он умер от остановки сердца.  «Я вижу, его колошматит, пена изо рта идет. Потом его вытащили, на бок положили, он уже синеть начал», — рассказали очевидцы, пишет сайт «74.ру».  Врачи со скорой около часа пытались откачать водителя. Но в итоге спасти не смогли. Мужчина умер от остановки сердца.  В момент, когда водителю стало плохо, в машине находился пассажир. Парень ушибся головой, но к врачам обращаться не стал.  В центре Челябинска 5 сентября в обед на пересечении улиц Труда и Энгельса 47-летний водитель въехал в опору. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали остановку сердца, сообщила ранее пресс-служба городской Госавтоинспекции. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу такси. Ответ будет опубликован после получения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...