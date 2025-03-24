Песков рассказал, какой подарок американским коллегам сделал Путин

Президент России Владимир Путин передал главе США Дональду Трампу портрет. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это был личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь не стал раскрывать подробности о подарке, так как он является личным.
Стивен Уиткофф, спецпредставитель президента США, сообщил, что президент РФ Владимир Путин передал Дональду Трампу «прекрасный портрет». По его словам, работа выполнена одним из ведущих художников России и была доставлена непосредственно американскому лидеру.
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