24 марта 2025

Контрактник из Златоуста получил срок за избиение друга, разбившего телевизор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрактник отправится в колонию за избиение знакомого
Контрактник отправится в колонию за избиение знакомого Фото:

Военнослужащий-контрактник из Златоуста (Челябинская область) приговорен к реальному лишению свободы за избиение друга. Поводом послужило, что тот случайно разбил дорогой телевизор.

«Во время отпуска дома в Златоусте 17 декабря 2024 года он пригласил к себе гости знакомого, который после употребления алкоголя по неосторожности уронил и разбил телевизор стоимостью около 90 тысяч рублей. В этой связи рядовой нанес товарищу не менее двух ударов кулаком в область головы, а когда последний упал — не менее четырех ударов ногами по туловищу, причинив потерпевшему телесные повреждения, в том числе переломы трех ребер», — сообщили в аккаунте Магнитогорского гарнизонного военного суда в соцсетях.

Военным судом 24 марта М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений рядовому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащий-контрактник из Златоуста (Челябинская область) приговорен к реальному лишению свободы за избиение друга. Поводом послужило, что тот случайно разбил дорогой телевизор. «Во время отпуска дома в Златоусте 17 декабря 2024 года он пригласил к себе гости знакомого, который после употребления алкоголя по неосторожности уронил и разбил телевизор стоимостью около 90 тысяч рублей. В этой связи рядовой нанес товарищу не менее двух ударов кулаком в область головы, а когда последний упал — не менее четырех ударов ногами по туловищу, причинив потерпевшему телесные повреждения, в том числе переломы трех ребер», — сообщили в аккаунте Магнитогорского гарнизонного военного суда в соцсетях. Военным судом 24 марта М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений рядовому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...