Контрактник из Златоуста получил срок за избиение друга, разбившего телевизор

Военнослужащий-контрактник из Златоуста (Челябинская область) приговорен к реальному лишению свободы за избиение друга. Поводом послужило, что тот случайно разбил дорогой телевизор.
«Во время отпуска дома в Златоусте 17 декабря 2024 года он пригласил к себе гости знакомого, который после употребления алкоголя по неосторожности уронил и разбил телевизор стоимостью около 90 тысяч рублей. В этой связи рядовой нанес товарищу не менее двух ударов кулаком в область головы, а когда последний упал — не менее четырех ударов ногами по туловищу, причинив потерпевшему телесные повреждения, в том числе переломы трех ребер», — сообщили в аккаунте Магнитогорского гарнизонного военного суда в соцсетях.
Военным судом 24 марта М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений рядовому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима.
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