В Москве девочку с ноутбуком похитили кибермошенники

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СК проводит следственные действия по факту исчезновения школьницы в Москве
СК проводит следственные действия по факту исчезновения школьницы в Москве Фото:

В Москве пропала 15-летняя школьница, которая ушла из дома в Рязановском поселении, прихватив с собой ноутбук и драгоценности. Следственный комитет столицы рассматривает версию, что девочка стала жертвой телефонных мошенников.

«25 марта 2025 года в подразделение Главного управления обратилась женщина с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. По факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»).

Сейчас поисками школьницы занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить местонахождение Евы и выяснить все обстоятельства произошедшего. Среди версий — возможное влияние кибермошенников, которые могли обманом выманить у девочки ценности или заманить её в неизвестное место. Расследование продолжается, отрабатываются все возможные сценарии.

Инцидент произошел днем 24 марта. Девушка вышла из дома, оставив телефон на кухонном столе. Около 17:00 ее мать попыталась связаться с дочерью, но та не ответила. Вернувшись домой после работы, женщина обнаружила отсутствие девочки, а также пропажу ноутбука и драгоценностей из шкатулки. Вечером она не вернулась, и женщина обратилась в полицию.

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В Москве пропала 15-летняя школьница, которая ушла из дома в Рязановском поселении, прихватив с собой ноутбук и драгоценности. Следственный комитет столицы рассматривает версию, что девочка стала жертвой телефонных мошенников. «25 марта 2025 года в подразделение Главного управления обратилась женщина с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. По факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»). Сейчас поисками школьницы занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить местонахождение Евы и выяснить все обстоятельства произошедшего. Среди версий — возможное влияние кибермошенников, которые могли обманом выманить у девочки ценности или заманить её в неизвестное место. Расследование продолжается, отрабатываются все возможные сценарии. Инцидент произошел днем 24 марта. Девушка вышла из дома, оставив телефон на кухонном столе. Около 17:00 ее мать попыталась связаться с дочерью, но та не ответила. Вернувшись домой после работы, женщина обнаружила отсутствие девочки, а также пропажу ноутбука и драгоценностей из шкатулки. Вечером она не вернулась, и женщина обратилась в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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