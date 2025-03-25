В Москве девочку с ноутбуком похитили кибермошенники

В Москве пропала 15-летняя школьница, которая ушла из дома в Рязановском поселении, прихватив с собой ноутбук и драгоценности. Следственный комитет столицы рассматривает версию, что девочка стала жертвой телефонных мошенников.
«25 марта 2025 года в подразделение Главного управления обратилась женщина с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. По факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»).
Сейчас поисками школьницы занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить местонахождение Евы и выяснить все обстоятельства произошедшего. Среди версий — возможное влияние кибермошенников, которые могли обманом выманить у девочки ценности или заманить её в неизвестное место. Расследование продолжается, отрабатываются все возможные сценарии.
Инцидент произошел днем 24 марта. Девушка вышла из дома, оставив телефон на кухонном столе. Около 17:00 ее мать попыталась связаться с дочерью, но та не ответила. Вернувшись домой после работы, женщина обнаружила отсутствие девочки, а также пропажу ноутбука и драгоценностей из шкатулки. Вечером она не вернулась, и женщина обратилась в полицию.
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