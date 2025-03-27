Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области приступили к разбору завалов после взрыва газа в поселке Красногорском. Видео опубликовала пресс-служба ведомства.
На видео сотрудники разбирают рухнувшие перекрытия здания. Обломков, судя по кадрам, много.
Согласно сервису 2ГИС, дом на Лермонтова — 1976 года постройки. Имеет центральное газоснабжение и железобетонные перекрытия. Учитывая, что они обрушились — взрыв был мощным.
В результате ЧП погибла одна пенсионерка. Еще трое жителей доставлены в больницу с травмами. На месте работают экстренные службы, прокуратура и губернатор области Алексей Текслер.
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