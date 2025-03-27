МЧС приступило к разбору взорвавшегося дома в Красногорском. Видео

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Взрыв на Сыромолотова, 28. Екатеринбург, происшествие, взрыв газа, огонь, разрушенный дом
На месте работают экстренные службы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области приступили к разбору завалов после взрыва газа в поселке Красногорском. Видео опубликовала пресс-служба ведомства.

На видео сотрудники разбирают рухнувшие перекрытия здания. Обломков, судя по кадрам, много.

Согласно сервису 2ГИС, дом на Лермонтова — 1976 года постройки. Имеет центральное газоснабжение и железобетонные перекрытия. Учитывая, что они обрушились — взрыв был мощным.

В результате ЧП погибла одна пенсионерка. Еще трое жителей доставлены в больницу с травмами. На месте работают экстренные службы, прокуратура и губернатор области Алексей Текслер.

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Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области приступили к разбору завалов после взрыва газа в поселке Красногорском. Видео опубликовала пресс-служба ведомства. На видео сотрудники разбирают рухнувшие перекрытия здания. Обломков, судя по кадрам, много. Согласно сервису 2ГИС, дом на Лермонтова — 1976 года постройки. Имеет центральное газоснабжение и железобетонные перекрытия. Учитывая, что они обрушились — взрыв был мощным. В результате ЧП погибла одна пенсионерка. Еще трое жителей доставлены в больницу с травмами. На месте работают экстренные службы, прокуратура и губернатор области Алексей Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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