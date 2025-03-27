Причины задержки рейса неизвестны
Почти на пять часов задерживается прибытие самолета, следующего из Калининграда в Пермь (ЕО 884). Воздушное судно должно было приземлиться в краевой столице в 6:35.
«Расчетное время составило 11:13. Обслуживает рейс авиакомпания „Икар“», — указано на онлайн-табло на сайте пермского аэропорта.
Воздушное судно должно было приземлиться в краевой столице в 6:35
11 марта URA.RU сообщало, что в аэропорту Перми задерживаются рейсы, следующие в Москву, а также из Москвы. В столичных авиагаванях были введены ограничения из-за угрозы беспилотников.
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