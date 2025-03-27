27 марта 2025

В Перми прилет рейса из Калининграда задерживается на пять часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины задержки рейса неизвестны
Причины задержки рейса неизвестны Фото:

Почти на пять часов задерживается прибытие самолета, следующего из Калининграда в Пермь (ЕО 884). Воздушное судно должно было приземлиться в краевой столице в 6:35.

«Расчетное время составило 11:13. Обслуживает рейс авиакомпания „Икар“», — указано на онлайн-табло на сайте пермского аэропорта. 

Воздушное судно должно было приземлиться в краевой столице в 6:35
Воздушное судно должно было приземлиться в краевой столице в 6:35
Фото:

11 марта URA.RU сообщало, что в аэропорту Перми задерживаются рейсы, следующие в Москву, а также из Москвы. В столичных авиагаванях были введены ограничения из-за угрозы беспилотников. 

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Почти на пять часов задерживается прибытие самолета, следующего из Калининграда в Пермь (ЕО 884). Воздушное судно должно было приземлиться в краевой столице в 6:35. «Расчетное время составило 11:13. Обслуживает рейс авиакомпания „Икар“», — указано на онлайн-табло на сайте пермского аэропорта.  11 марта URA.RU сообщало, что в аэропорту Перми задерживаются рейсы, следующие в Москву, а также из Москвы. В столичных авиагаванях были введены ограничения из-за угрозы беспилотников. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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