27 марта 2025

Под Петербургом в Пушкине был найден череп ребенка

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Череп ребёнка обнаружили около канализационной трубы в Пушкине
Череп ребёнка обнаружили около канализационной трубы в Пушкине Фото:

В Пушкине был найден череп, который, предварительно, принадлежит ребенку. Останки были обнаружены в пакете около канализационной трубы. Об этом сообщает источник.

«Череп ребёнка обнаружили около канализационной трубы в Пушкине. Останки лежали в пакете рядом со входом в парк на Павловском шоссе», — сообщает источник 78.ru.

Череп ребенка был найден случайным прохожим, который сразу же сообщил о находке в полицию. Проводится тщательное расследование инцидента.

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В Пушкине был найден череп, который, предварительно, принадлежит ребенку. Останки были обнаружены в пакете около канализационной трубы. Об этом сообщает источник. «Череп ребёнка обнаружили около канализационной трубы в Пушкине. Останки лежали в пакете рядом со входом в парк на Павловском шоссе», — сообщает источник 78.ru. Череп ребенка был найден случайным прохожим, который сразу же сообщил о находке в полицию. Проводится тщательное расследование инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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