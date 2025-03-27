Под Петербургом в Пушкине был найден череп ребенка

Череп ребёнка обнаружили около канализационной трубы в Пушкине
В Пушкине был найден череп, который, предварительно, принадлежит ребенку. Останки были обнаружены в пакете около канализационной трубы. Об этом сообщает источник.
«Череп ребёнка обнаружили около канализационной трубы в Пушкине. Останки лежали в пакете рядом со входом в парк на Павловском шоссе», — сообщает источник 78.ru.
Череп ребенка был найден случайным прохожим, который сразу же сообщил о находке в полицию. Проводится тщательное расследование инцидента.
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