В ХМАО увеличат расходы на поддержание экологии

Правительство Югры (ХМАО) увеличило расходы региональных бюджетов (по субсидии) на восстановление экологии. Решение было принято 4 августа на заседании окружного правительства под руководством губернатора округа Руслана Кухарука. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Теперь вся сумма сборов за загрязнение экологии пойдет на финансирование первоочередных мер по восстановлению природы. И на очистку территории внутри субъекта», — заявил Руслан Кухарук.
Для скорейшего устранения загрязнений финансируют проекты, по которым муниципальные контракты заключат начиная с августа 2025 года. Особое внимание уделят Белоярскому и Березовскому районам (Арктической зона округа). Со следующего года уровень софинансирования для них увеличится до 99%.
Ранее Кухарук отметил, что в регионе уже несколько лет действует стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних. Ежегодно более 16 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет устраиваются на работу в государственные и частные организации округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!