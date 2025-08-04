04 августа 2025

В ХМАО увеличат расходы на поддержание экологии

В ХМАО увеличат расходы на улучшение экологической обстановки
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги будут направляться исключительно на улучшение качества окружающей среды
Деньги будут направляться исключительно на улучшение качества окружающей среды Фото:

Правительство Югры (ХМАО) увеличило расходы региональных бюджетов (по субсидии) на восстановление экологии. Решение было принято 4 августа на заседании окружного правительства под руководством губернатора округа Руслана Кухарука. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Теперь вся сумма сборов за загрязнение экологии пойдет на финансирование первоочередных мер по восстановлению природы. И на очистку территории внутри субъекта», — заявил Руслан Кухарук.

Для скорейшего устранения загрязнений финансируют проекты, по которым муниципальные контракты заключат начиная с августа 2025 года. Особое внимание уделят Белоярскому и Березовскому районам (Арктической зона округа). Со следующего года уровень софинансирования для них увеличится до 99%.

Ранее Кухарук отметил, что в регионе уже несколько лет действует стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних. Ежегодно более 16 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет устраиваются на работу в государственные и частные организации округа.

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Правительство Югры (ХМАО) увеличило расходы региональных бюджетов (по субсидии) на восстановление экологии. Решение было принято 4 августа на заседании окружного правительства под руководством губернатора округа Руслана Кухарука. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Теперь вся сумма сборов за загрязнение экологии пойдет на финансирование первоочередных мер по восстановлению природы. И на очистку территории внутри субъекта», — заявил Руслан Кухарук. Для скорейшего устранения загрязнений финансируют проекты, по которым муниципальные контракты заключат начиная с августа 2025 года. Особое внимание уделят Белоярскому и Березовскому районам (Арктической зона округа). Со следующего года уровень софинансирования для них увеличится до 99%. Ранее Кухарук отметил, что в регионе уже несколько лет действует стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних. Ежегодно более 16 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет устраиваются на работу в государственные и частные организации округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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