Утром 5 августа в Нижневартовске перекроют дорогу

В Нижневартовске (ХМАО) 5 августа от улицы 2П-2 к СОНТам «Буровик», «Березка», «Рубин» перекроют дорогу. В связи с техническими сложностями работы будут проходить с девяти утра до 19:00. Об этом на официальном сайте сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.
«Проведение мероприятий по устройству водопропускной трубы на участке в районе протоки Коим в рамках работ по ремонту проезда от улицы 2П-2 к СОНТам „Буровик“, „Березка“, „Рубин“ по техническим причинам перенесены на 5 августа. Работы начнутся в 9 часов и продлятся ориентировочно до 19 часов с полным перекрытием движения транспорта в районе мостового перехода», — пишет администрация.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте до конца 2025 года отремонтируют дорогу возле офисного здания на Комсомольском проспекте, 36/2. Участок будет отремонтирован силами бизнес-сообщества.
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