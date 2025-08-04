Югорчанка отдала аферистам 660 тысяч за призрачную баню

Жительница Югры (ХМАО) 47-ми лет перевела 660 тысяч рублей за строительство и доставку бани, которая так и не была поставлена. Женщина нашла объявление о продаже сруба бани с доставкой через интернет. После заключения договора с последующей оплатой продавец стал игнорировать заказчицу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
«Связавшись с „продавцом-застройщиком“, она договорилась о сделке. Общая стоимость заказа, включая доставку, составила 660 000 рублей (580 000 рублей за строительство и 80 000 рублей за доставку)», — пишет ведомство.
На мошенников возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в крупном размере). Обвиняемым грозит срок до шести лет.
Ранее URA.RU сообщало, что жертвой мошенников, у которой они пытались выманить 89 миллионов рублей, оказалась директор одного из предприятий из Нижневартовска (ХМАО). Изначально с женщиной связались мошенники под видом сотрудников почты и силовиков.
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