04 августа 2025

Югорчанка отдала аферистам 660 тысяч за призрачную баню

Югорчанка отдала аферистам 660 тысяч за несуществующую баню
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоумышленник просил поэтапную оплату в размере 100 тысяч рублей за каждую ступень строительства
Злоумышленник просил поэтапную оплату в размере 100 тысяч рублей за каждую ступень строительства Фото:

Жительница Югры (ХМАО) 47-ми лет перевела 660 тысяч рублей за строительство и доставку бани, которая так и не была поставлена. Женщина нашла объявление о продаже сруба бани с доставкой через интернет. После заключения договора с последующей оплатой продавец стал игнорировать заказчицу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Связавшись с „продавцом-застройщиком“, она договорилась о сделке. Общая стоимость заказа, включая доставку, составила 660 000 рублей (580 000 рублей за строительство и 80 000 рублей за доставку)», — пишет ведомство.

На мошенников возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в крупном размере). Обвиняемым грозит срок до шести лет.

Ранее URA.RU сообщало, что жертвой мошенников, у которой они пытались выманить 89 миллионов рублей, оказалась директор одного из предприятий из Нижневартовска (ХМАО). Изначально с женщиной связались мошенники под видом сотрудников почты и силовиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Югры (ХМАО) 47-ми лет перевела 660 тысяч рублей за строительство и доставку бани, которая так и не была поставлена. Женщина нашла объявление о продаже сруба бани с доставкой через интернет. После заключения договора с последующей оплатой продавец стал игнорировать заказчицу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. «Связавшись с „продавцом-застройщиком“, она договорилась о сделке. Общая стоимость заказа, включая доставку, составила 660 000 рублей (580 000 рублей за строительство и 80 000 рублей за доставку)», — пишет ведомство. На мошенников возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в крупном размере). Обвиняемым грозит срок до шести лет. Ранее URA.RU сообщало, что жертвой мошенников, у которой они пытались выманить 89 миллионов рублей, оказалась директор одного из предприятий из Нижневартовска (ХМАО). Изначально с женщиной связались мошенники под видом сотрудников почты и силовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...