Названы профессии, представители которых попадут под сокращение в 2025 году

HR-эксперт Лоикова: компании сокращают штат из-за экономической нестабильности
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты в сфере IT могут попасть под сокращение, заявила Лоикова
Специалисты в сфере IT могут попасть под сокращение, заявила Лоикова Фото:

В 2025 году, по словам международного HR-эксперта Зулии Лоиковой, некоторые профессии, особенно в сфере IT, банков и страхования, могут сократиться. Это произойдет из-за экономической нестабильности, изменений в потребительском спросе и глобальных кризисов.

«В некоторых отраслях наблюдается рост спроса на специалистов, а в другой — компании вынуждены сокращать штат. Это связано с экономической нестабильностью, изменениями в потребительском спросе и поведении, технологическими инновациями, сдвигами и глобальными кризисами», — передает слова Лоиковой радио Sputnik.

Она добавила, что рост спроса на специалистов наблюдается в сфере образования, где нехватка учителей, а также в операционных должностях, таких как курьеры и строители. В то же время, компании в IT, банковской и страховой сферах сокращают штаты из-за экономической нестабильности и снижения потребительского спроса. В частности, страдают маркетинговые и рекламные отделы. Чтобы привлечь молодых специалистов, работодатели начинают предлагать гибкие графики и удаленные вакансии, заключила Лоикова.

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В 2025 году, по словам международного HR-эксперта Зулии Лоиковой, некоторые профессии, особенно в сфере IT, банков и страхования, могут сократиться. Это произойдет из-за экономической нестабильности, изменений в потребительском спросе и глобальных кризисов. «В некоторых отраслях наблюдается рост спроса на специалистов, а в другой — компании вынуждены сокращать штат. Это связано с экономической нестабильностью, изменениями в потребительском спросе и поведении, технологическими инновациями, сдвигами и глобальными кризисами», — передает слова Лоиковой радио Sputnik. Она добавила, что рост спроса на специалистов наблюдается в сфере образования, где нехватка учителей, а также в операционных должностях, таких как курьеры и строители. В то же время, компании в IT, банковской и страховой сферах сокращают штаты из-за экономической нестабильности и снижения потребительского спроса. В частности, страдают маркетинговые и рекламные отделы. Чтобы привлечь молодых специалистов, работодатели начинают предлагать гибкие графики и удаленные вакансии, заключила Лоикова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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