В Госдуме предложили ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников

В Государственной Думе предложили ввести временные ограничительные меры на экспорт мяса перед майскими праздниками. С такой инициативой к руководителю Минсельхоза РФ Оксане Лут обратился зампред Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Парламентарий предлагает установить квоты на беспошлинный ввоз определенных категорий мяса.
«Накануне майских праздников в России традиционно наблюдается повышение стоимости мясной продукции из-за значительного увеличения потребительского спроса. Мы предлагаем шашлычное эмбарго — временно приостановить экспорт свинины и куриного мяса, а также создать условия для беспошлинного импорта этих продуктов в определенных объемах», — рассказал Чернышов РИА Новости.
Депутат отметил, что данные меры помогут сохранить доступные для населения цены на мясную продукцию. В документе предлагается ввести ограничения до 1 июня 2025 года с возможностью корректировки в зависимости от ситуации и потребностей рынка.
При этом динамика роста экспорта мясной продукции из России продолжает набирать обороты. За предыдущий год объем экспорта составил 860 тысяч тонн продукта. По данным руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, наша страна имеет потенциал увеличить экспорт мясной продукции до одного миллиона тонн к концу 2025 года.
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