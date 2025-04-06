Власти ХМАО выставляют на продажу здание-памятник за 1 рубль

Правительство ХМАО выставило на продажу здание первой радиотелеграфной станции в Ханты-Мансийске, признанное объектом культурного наследия. Его готовы отдать за 1 рубль, но покупатель обязан провести реставрацию. Информация об этом опубликована на официальном портале правительства ХМАО.
«Начальная цена продажи будет установлена равной одному рублю», — указано в документе. Условием сделки станет обязательная реставрация объекта культурного наследия, находящегося в аварийном состоянии. Новый собственник получит его без земли — участок останется в аренде у региона.
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