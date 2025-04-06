06 апреля 2025
05 апреля 2025
04 апреля 2025

Власти ХМАО выставляют на продажу здание-памятник за 1 рубль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство ХМАО продает здание радиотелеграфной станции в Ханты-Мансийске за 1 рубль
Правительство ХМАО продает здание радиотелеграфной станции в Ханты-Мансийске за 1 рубль Фото:

Правительство ХМАО выставило на продажу здание первой радиотелеграфной станции в Ханты-Мансийске, признанное объектом культурного наследия. Его готовы отдать за 1 рубль, но покупатель обязан провести реставрацию. Информация об этом опубликована на официальном портале правительства ХМАО.

«Начальная цена продажи будет установлена равной одному рублю», — указано в документе. Условием сделки станет обязательная реставрация объекта культурного наследия, находящегося в аварийном состоянии. Новый собственник получит его без земли — участок останется в аренде у региона.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продают воздушные суда банкротной авиакомпании «СКОЛ». На аукцион выставлены два самолета Як-40 стоимостью по пять миллионов рублей каждый

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство ХМАО выставило на продажу здание первой радиотелеграфной станции в Ханты-Мансийске, признанное объектом культурного наследия. Его готовы отдать за 1 рубль, но покупатель обязан провести реставрацию. Информация об этом опубликована на официальном портале правительства ХМАО. «Начальная цена продажи будет установлена равной одному рублю», — указано в документе. Условием сделки станет обязательная реставрация объекта культурного наследия, находящегося в аварийном состоянии. Новый собственник получит его без земли — участок останется в аренде у региона. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продают воздушные суда банкротной авиакомпании «СКОЛ». На аукцион выставлены два самолета Як-40 стоимостью по пять миллионов рублей каждый
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...