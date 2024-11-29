В ХМАО продают легендарные самолеты банкротной авиакомпании по цене квартиры

В ХМАО самолеты авиакомпании «СКОЛ» продают с торгов по пять миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продают полувековые самолеты по пять миллионов рублей
В ХМАО продают полувековые самолеты по пять миллионов рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) продают воздушные суда банкротной авиакомпании «СКОЛ». На аукцион выставлены два самолёта Як-40 стоимостью по пять миллионов рублей каждый, сообщил URA.RU организатор торгов. Як-40 был первым в мире реактивным самолетом, созданным для региональных авиалиний.

«На аукцион выставлены самолеты Як-40 авиакомпании „СКОЛ“. Текущая цена одного 5 305 500 рублей, другой продается за 4 989 600 рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки.

Воздушные суда изготовлены почти полвека назад. Один самолет размещен на полигоне компании, другой находится на территории аэропорта Сургута.

Авиакомпания «СКОЛ»» зарегистрирована в Калининграде, но имела представительства в Ханты-Мансийске и Сургуте. Она больше 20 лет выполняла заказы югорских нефтяных компаний, властей ХМАО и других субъектов РФ. В 2022 году суд Калининградской области запустил процедуру банкротства предприятия. Счета компании-банкрота заблокированы решением налоговой инспекции, а имущество выставлено на аукцион.

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В Сургуте (ХМАО) продают воздушные суда банкротной авиакомпании «СКОЛ». На аукцион выставлены два самолёта Як-40 стоимостью по пять миллионов рублей каждый, сообщил URA.RU организатор торгов. Як-40 был первым в мире реактивным самолетом, созданным для региональных авиалиний. «На аукцион выставлены самолеты Як-40 авиакомпании „СКОЛ“. Текущая цена одного 5 305 500 рублей, другой продается за 4 989 600 рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки. Воздушные суда изготовлены почти полвека назад. Один самолет размещен на полигоне компании, другой находится на территории аэропорта Сургута. Авиакомпания «СКОЛ»» зарегистрирована в Калининграде, но имела представительства в Ханты-Мансийске и Сургуте. Она больше 20 лет выполняла заказы югорских нефтяных компаний, властей ХМАО и других субъектов РФ. В 2022 году суд Калининградской области запустил процедуру банкротства предприятия. Счета компании-банкрота заблокированы решением налоговой инспекции, а имущество выставлено на аукцион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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