Госсекретарь США высказался о возобновлении прямых рейсов с Россией

Рубио заявил, что ничего не знает о возобновлении авиасообщения между США и РФ
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Рубио напомнил о действующих санкциях, которые не дают возможности восстановить авиасообщение
Рубио напомнил о действующих санкциях, которые не дают возможности восстановить авиасообщение Фото:

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что ему неизвестно о каких-либо официальных сообщениях относительно восстановления авиасообщения между Россией и США. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе. 

«Я ничего не слышал о прямых перелетах между Россией и США, — заявил госсекретарь в ходе брифинга. Видео его выступления публикует украинский телеканал „Общественное Новости“ на своем YouTube-канале. Рубио выразил недоумение относительно того, кто будет летать, учитывая действующие санкции.

Ранее спецпредставитель России Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне серию встреч с ведущими представителями американской администрации, где стороны рассмотрели вопрос о возобновлении прямых авиалиний между Россией и США. Дмитриев подчеркнул, что американские компании выразили готовность занять рыночные позиции, которые освободились после отхода европейских предприятий, передает «Царьград».

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что ему неизвестно о каких-либо официальных сообщениях относительно восстановления авиасообщения между Россией и США. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.  «Я ничего не слышал о прямых перелетах между Россией и США, — заявил госсекретарь в ходе брифинга. Видео его выступления публикует украинский телеканал „Общественное Новости“ на своем YouTube-канале. Рубио выразил недоумение относительно того, кто будет летать, учитывая действующие санкции. Ранее спецпредставитель России Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне серию встреч с ведущими представителями американской администрации, где стороны рассмотрели вопрос о возобновлении прямых авиалиний между Россией и США. Дмитриев подчеркнул, что американские компании выразили готовность занять рыночные позиции, которые освободились после отхода европейских предприятий, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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