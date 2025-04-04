Госсекретарь США высказался о возобновлении прямых рейсов с Россией

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что ему неизвестно о каких-либо официальных сообщениях относительно восстановления авиасообщения между Россией и США. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.
«Я ничего не слышал о прямых перелетах между Россией и США, — заявил госсекретарь в ходе брифинга. Видео его выступления публикует украинский телеканал „Общественное Новости“ на своем YouTube-канале. Рубио выразил недоумение относительно того, кто будет летать, учитывая действующие санкции.
Ранее спецпредставитель России Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне серию встреч с ведущими представителями американской администрации, где стороны рассмотрели вопрос о возобновлении прямых авиалиний между Россией и США. Дмитриев подчеркнул, что американские компании выразили готовность занять рыночные позиции, которые освободились после отхода европейских предприятий, передает «Царьград».
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