05 апреля 2025
04 апреля 2025

Пермяков приглашают на праздник Ледохода в стиле начала 20 века

© Служба новостей «URA.RU»
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Народные гуляния пройдут на набережной Камы
Народные гуляния пройдут на набережной Камы Фото:

На набережной Камы у Речного вокзала в Перми пройдет городской праздник Ледохода (6+). Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает всех желающих узнать больше о старинных обычаях Пермского края и весело провести время всей семьей. Об этом организаторы рассказали на своей странице в «Вконтакте». 

«Предлагаем пермякам окунуться в атмосферу начала прошлого века и познакомиться с традициями встречи весны, которые были популярны у наших предков», — сообщили в историческом парке. Мероприятие пройдет на открытом воздухе 12 апреля, начало — в 14:00. Вход свободный. 

Гостей ждет насыщенная программа: весенняя ярмарка с традиционными угощениями, народные игры и забавы.Также запланированы выступления творческих коллективов, включая вокальный квартет «Хорус».

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На набережной Камы у Речного вокзала в Перми пройдет городской праздник Ледохода (6+). Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает всех желающих узнать больше о старинных обычаях Пермского края и весело провести время всей семьей. Об этом организаторы рассказали на своей странице в «Вконтакте».  «Предлагаем пермякам окунуться в атмосферу начала прошлого века и познакомиться с традициями встречи весны, которые были популярны у наших предков», — сообщили в историческом парке. Мероприятие пройдет на открытом воздухе 12 апреля, начало — в 14:00. Вход свободный.  Гостей ждет насыщенная программа: весенняя ярмарка с традиционными угощениями, народные игры и забавы.Также запланированы выступления творческих коллективов, включая вокальный квартет «Хорус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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