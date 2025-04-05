Пермяков приглашают на праздник Ледохода в стиле начала 20 века

На набережной Камы у Речного вокзала в Перми пройдет городской праздник Ледохода (6+). Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает всех желающих узнать больше о старинных обычаях Пермского края и весело провести время всей семьей. Об этом организаторы рассказали на своей странице в «Вконтакте».
«Предлагаем пермякам окунуться в атмосферу начала прошлого века и познакомиться с традициями встречи весны, которые были популярны у наших предков», — сообщили в историческом парке. Мероприятие пройдет на открытом воздухе 12 апреля, начало — в 14:00. Вход свободный.
Гостей ждет насыщенная программа: весенняя ярмарка с традиционными угощениями, народные игры и забавы.Также запланированы выступления творческих коллективов, включая вокальный квартет «Хорус».
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