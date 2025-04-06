Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги

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Симоньян 6 апреля исполнилось 45 лет
Симоньян 6 апреля исполнилось 45 лет Фото:

Патриарх Кирилл поздравил российскую журналистку Маргариту Симоньян с Днем Рождения особым образом — он вручил главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени. Журналистка 6 апреля отмечает юбилей — ей исполнилось 45 лет.

«Во внимание к вашему вкладу в утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни современников, а также в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить вас ордена равноапостольной княгини Ольги (III степени)», — говорится в послании патриарха Кирилла. Информацию передает РИА Новости.

По мнению предстоятеля Русской православной церкви, работа Маргариты Симоньян — пример высочайшего профессионализма. Он назвал журналистку талантливым руководителем, которому отлично удается расти в профессиональном плане в условиях тотального идеологического давления на Россию. По его мнению, Симоньнян объективно освещает важнейшие события в стране и способствует развитию международного диалога.

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Патриарх Кирилл поздравил российскую журналистку Маргариту Симоньян с Днем Рождения особым образом — он вручил главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени. Журналистка 6 апреля отмечает юбилей — ей исполнилось 45 лет. «Во внимание к вашему вкладу в утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни современников, а также в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить вас ордена равноапостольной княгини Ольги (III степени)», — говорится в послании патриарха Кирилла. Информацию передает РИА Новости. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, работа Маргариты Симоньян — пример высочайшего профессионализма. Он назвал журналистку талантливым руководителем, которому отлично удается расти в профессиональном плане в условиях тотального идеологического давления на Россию. По его мнению, Симоньнян объективно освещает важнейшие события в стране и способствует развитию международного диалога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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