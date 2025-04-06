Патриарх Кирилл поздравил российскую журналистку Маргариту Симоньян с Днем Рождения особым образом — он вручил главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени. Журналистка 6 апреля отмечает юбилей — ей исполнилось 45 лет.
«Во внимание к вашему вкладу в утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни современников, а также в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить вас ордена равноапостольной княгини Ольги (III степени)», — говорится в послании патриарха Кирилла. Информацию передает РИА Новости.
По мнению предстоятеля Русской православной церкви, работа Маргариты Симоньян — пример высочайшего профессионализма. Он назвал журналистку талантливым руководителем, которому отлично удается расти в профессиональном плане в условиях тотального идеологического давления на Россию. По его мнению, Симоньнян объективно освещает важнейшие события в стране и способствует развитию международного диалога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.