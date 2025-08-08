Мошенники создали двухэтапную схему обмана россиян

Телефонные мошенники обманывают жителей
Аферисты придумали двухэтапную модель обмана россиян, чтобы выманить у них деньги. Сначала они звонят людям якобы из службы доставки и требуют сообщить код из смс. Затем разговор прерывается лжесотрудниками Роскомнадзора, которые доводят схему обмана до логического завершения. Об этом рассказали очевидцы, которые столкнулись с попыткой мошенничества.

«Мошенники начали звонить россиянам от лица службы доставки, требуя назвать код из смс для сверки данных заказа с курьером. После требования назвать код звонок прерывается якобы сообщением от имени Роскомнадзора как небезопасный», — передает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Псевдосотрудники Роскомнадзора звонят потенциальным жертвам и предлагают вернуть доступ к порталу «Госуслуг», чтобы аннулировать заявку на микрокредит. Одновременно с этим на телефон приходят коды от микрофинансовых организаций, с помощью которых аферисты пытаются убедить людей в мошеннической атаке на них. Злоумышленники таким образом хотят выманить у россиян код от «Госуслуг» и завладеть доступом к порталу, рассказывают очевидцы.

Ранее мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за работников сервисов по обслуживанию домофонов и предлагая смену кода доступа на устройстве. Так злоумышленники проникают в квартиру жертвы и устанавливают на ее телефон вредоносные приложения.

