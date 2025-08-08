В Литве набросились на местного бизнесмена из-за связей с Россией

Литовского предпринимателя Александраса Патутинаса обвинили в угрозе безопасности стране из-за его бизнеса с супругой генерала ФСБ из России. Это следует из журналистского «расследования» литовского издания LRT.
Патутинас ранее проживал в городе Васиганас, однако в 2020 году покинул Литву и проживает на европейской территории. В материале LRT говорится, что при этом он поддерживает деловые связи с Россией несмотря на действующие санкции Европы против РФ. Недоумение журналистов также вызвал способ, которым Патутинас стал частью бизнеса по добыче полезных ископаемых на территории РФ.
При этом он продолжает регулярно посещать Литву. В частности, он навещает родственника, работающего на Игналинской атомной электростанции. По данным издания, в ходе поездок предприниматель не сталкивался с ограничениями со стороны национальных органов.
В расследовании отмечается, что подобные контакты вызывают обеспокоенность в связи с рисками для национальной безопасности Литвы и требуют дополнительной проверки со стороны компетентных служб. Журналисты подчеркивают, что подобная схема может использоваться для обхода санкций и легализации прибыли в странах Евросоюза.
