Соучастники теракта в «Крокусе» вооружались для нового нападения

Теракт унес жизни 149 человек, еще 609 - ранения
Теракт унес жизни 149 человек, еще 609 - ранения
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Трое боевиков, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», планировали новый теракт. Они собрали самодельное взрывное устройство из гранаты РГД-5, но были задержаны. Об этом говорится в материалах дела.

«Члены группировки „Вилаят Хорасан“ (входит в структурное подразделение ИГ, запрещенное в РФ по решению суда) готовили новый теракт с использованием гранат. Умеджон Солиев (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Шахромджон Гадоев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Зубайдулло Исмоилов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в конце марта 2024 года приобрели гранату РГД-5 и запал, а затем изготовили взрывное устройство в арендованной квартире в Каспийске», — указано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Правоохранительные органы успели задержать подозреваемых до совершения преступления. У них изъяли гранату, запал и обезвредили готовое взрывное устройство.

Ранее стало известно, что эти же лица организовали тайник с оружием в автомобиле Mitsubishi, которое затем использовали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», Фаридуни Шамсидин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Далержон Мирзоев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) забрали оружие из этого тайника в подмосковном лесу перед нападением на концертный зал.

{{author.id ? author.name : author.author}}
