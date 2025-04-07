WSJ узнала мнение американцев о помощи Украине

Большинство сторонников Республиканской партии США выступают против финансирования украинского правительства. Против оказания помощи Украине выразили свое мнение 79% респондентов, идентифицирующих себя как сторонники республиканцев. Соответствующие данные приводит The Wall Street Journal.
«В новом опросе [журналистов WSJ] 83% демократов поддержали продолжение финансовой помощи США Украине для ее защиты от России, в то время как 79% республиканцев выступили против. В течение 2023 и 2024 годов опрос Journal показал, что демократы все чаще говорили, что США необходимо сделать больше для поддержки Украины, в то время как республиканцы заявили, что Вашингтон и так делают слишком много», — свидетельствуют данные журналистов.
Поляризация мнений среди американских избирателей также заметна и по другим вопросам международной политики. К примеру, крайне разные взгляды имеются по вопросу торговых тарифов и расходов на союзников США, что демонстрирует глубокий разрыв между сторонниками двух основных политических партий страны. Исследование проводилось с 27 марта по 1 апреля и включало 1,5 тысячи зарегистрированных избирателей, которые отвечали на вопросы по телефону, онлайн или через СМС-сообщения.
Поддержка Украины со стороны США становится предметом внутренних политических разногласий и отражает изменения в глобальной стратегии Вашингтона, где основное внимание уделяется сдерживанию Китая. Эта ситуация приводит к тому, что ресурсы и внимание, которые могли бы быть направлены на поддержку Украины, перераспределяются в пользу Индо-Тихоокеанского региона, что может ослабить обязательства США перед Киевом в долгосрочной перспективе.
В целом политика США в адрес Украины изменилась после прихода к власти американского президента Дональда Трампа, передает RT. Последний также хочет получить от Киева собственную выгоду, сообщает «Национальная служба новостей».
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