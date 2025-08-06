Россия обозначила Западу «красные линии», переход которых грозит ядерной войной

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Россия обозначила Западу «красные линии», через которые не стоит заступать, чтобы не началась ядерная война
Россия обозначила Западу «красные линии», через которые не стоит заступать, чтобы не началась ядерная война Фото:

Россия обозначила Западу четкие «красные линии», нарушение которых грозит НАТО ядерным ударом. В Брюсселе это понимают, поэтому не рискуют вступать в прямое военное противостояние с РФ и атаковать ее, отметил в интервью URA.RU сказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.

«Запад, который хочет уничтожить Россию, до сих пор не осуществил прямой агрессии, потому что понимает, что у нас твердая позиция. До всех западных лидеров доведены „красные линии“, при нарушении которых Россия перейдет к ответным действиям. Поэтому слова западных политиков — это всего лишь бравада. Если бы у них была хотя бы малейшая возможность нанести какой-то серьезный удар по России и гарантированно не получить адекватный ответ, этот удар уже был бы нанесен и по Калининграду, и по Санкт-Петербургу, и по Москве», — убежден Шаповалов.

Командующий сухопутными войсками НАТО, генерал армии США Кристофер Донахью заявил, что у НАТО есть план оперативного подавления оборонительного потенциала российской армии в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что подобные заявления вынуждают Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

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Россия обозначила Западу четкие «красные линии», нарушение которых грозит НАТО ядерным ударом. В Брюсселе это понимают, поэтому не рискуют вступать в прямое военное противостояние с РФ и атаковать ее, отметил в интервью URA.RU сказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «Запад, который хочет уничтожить Россию, до сих пор не осуществил прямой агрессии, потому что понимает, что у нас твердая позиция. До всех западных лидеров доведены „красные линии“, при нарушении которых Россия перейдет к ответным действиям. Поэтому слова западных политиков — это всего лишь бравада. Если бы у них была хотя бы малейшая возможность нанести какой-то серьезный удар по России и гарантированно не получить адекватный ответ, этот удар уже был бы нанесен и по Калининграду, и по Санкт-Петербургу, и по Москве», — убежден Шаповалов. Командующий сухопутными войсками НАТО, генерал армии США Кристофер Донахью заявил, что у НАТО есть план оперативного подавления оборонительного потенциала российской армии в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что подобные заявления вынуждают Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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