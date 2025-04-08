В Озерске (Челябинская область) на «Авито» за 55 тысяч рублей продают парфюм от фирмы Паши Техника (Павла Ивлева). Как уверяет продавец, продукт имеет интересный запах.
«Духи от Паши Техника. Унисекс. Пахнут интересно. Шлейфовые, стойкие. Имейте ввиду, что буквы на флаконе, к моему большому сожалению, стерлись, так как печать не качественная», — говорится в объявлении.
Паша Техник — одиозный российский рэпер. В конце марта-начале апреля он был госпитализирован в больницу Тайланда. Сообщалось, что исполнитель отравился неизвестным веществом. Спасти его не смогли. Техник скончался 4 апреля.
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