В Нижневартовске эвакуировали один из самых больших ТЦ

В Нижневартовске поздно вечером эвакуировали ТЦ «Мандарин»
В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали один из самых больших торговых центров города «Мандарин». На место приезжали сотрудники полиции, сообщили очевидцы.
«Сегодня около 21:00 эвакуировали торговый центр „Мандарин“. На место выехали сотрудники полиции», — написали вартовчане в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Причины эвакуации пока неизвестны. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!