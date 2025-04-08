08 апреля 2025

В Нижневартовске эвакуировали один из самых больших ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске поздно вечером эвакуировали ТЦ «Мандарин»
В Нижневартовске поздно вечером эвакуировали ТЦ «Мандарин» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали один из самых больших торговых центров города «Мандарин». На место приезжали сотрудники полиции, сообщили очевидцы.

«Сегодня около 21:00 эвакуировали торговый центр „Мандарин“. На место выехали сотрудники полиции», — написали вартовчане в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Причины эвакуации пока неизвестны. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали один из самых больших торговых центров города «Мандарин». На место приезжали сотрудники полиции, сообщили очевидцы. «Сегодня около 21:00 эвакуировали торговый центр „Мандарин“. На место выехали сотрудники полиции», — написали вартовчане в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Причины эвакуации пока неизвестны. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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