08 апреля 2025

Сразу две невесты из Екатеринбурга участвовали в популярном шоу на ТВ

Две пары из Екатеринбурга приняли участие в шоу «4 Свадьбы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьбы прошли в трех городах - Екатеринбург, Уфа и Липецк
Свадьбы прошли в трех городах - Екатеринбург, Уфа и Липецк Фото:

Сразу две пары из Екатеринбурга приняли участие в популярном шоу «4 Свадьбы». Новый выпуск шоу вышел на телеканале «Пятница» 18 марта.

Первой парой была 29-летняя Мария и 35-летний Илья. Они оба работают в айти. Вместе уже три года.

«Она захотела на день рождения пойти на матч нашего екатеринбуржского минифутбольного клуба „Синара“. Получилось договориться, чтобы я в перерыве сделайл предложение», — поделилась пара о том, как мужчина сделал предложение.

Свадьба пары прошла в стиле «креативного сюрприза» с бюджетом 250 тысяч рублей. Фишка торжества — свадьба-сюрприз от друзей. Одна из невест сделала собственный сюрприз — принесла контейнер с тараканами ввиде конкурса. После этого молодожены самостоятельно украсили свадебный торт, чем и закончили свою свадьбу на шоу.

Вторая пара из Екатеринбурга — 36-летняя Елена и 31-летний Роберт. Она стратегический маркетолог, он — диджей и саунд продюссер. Вмести пара полгода.

«Лена мне написала, что ей нужна музыка для ее какого-то проекта. Она приехала ко мне и мы всю ночь просидели, прообщались. Это была любовь с первого взгляда», — делиться пара о том, как познакомились. 

Свадьба прошла в «секретном стиле» с бюджетом 50 тысяч рублей (+бартер). Фишка торжества — стиль свадьбы. Свадьба, по мнению невест, не опрадвала ожиданий.

На шоу проходят четыре свадьбы, каждую посещают невесты и оценивают их в четырех категориях — украшение зала, банкетное меню, свадебное платье и образ жениха. Елена со своей «секретной» свадьбой заняла последнее четвертое место, получив 45 баллов. Выиграла свадьба Марии, она получила 72 балла.

Мария и Илья из Екатеринбурга
Мария и Илья из Екатеринбурга
Фото:
Елена и Роберт из Екатеринбурга
Елена и Роберт из Екатеринбурга
Фото:

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Сразу две пары из Екатеринбурга приняли участие в популярном шоу «4 Свадьбы». Новый выпуск шоу вышел на телеканале «Пятница» 18 марта. Первой парой была 29-летняя Мария и 35-летний Илья. Они оба работают в айти. Вместе уже три года. «Она захотела на день рождения пойти на матч нашего екатеринбуржского минифутбольного клуба „Синара“. Получилось договориться, чтобы я в перерыве сделайл предложение», — поделилась пара о том, как мужчина сделал предложение. Свадьба пары прошла в стиле «креативного сюрприза» с бюджетом 250 тысяч рублей. Фишка торжества — свадьба-сюрприз от друзей. Одна из невест сделала собственный сюрприз — принесла контейнер с тараканами ввиде конкурса. После этого молодожены самостоятельно украсили свадебный торт, чем и закончили свою свадьбу на шоу. Вторая пара из Екатеринбурга — 36-летняя Елена и 31-летний Роберт. Она стратегический маркетолог, он — диджей и саунд продюссер. Вмести пара полгода. «Лена мне написала, что ей нужна музыка для ее какого-то проекта. Она приехала ко мне и мы всю ночь просидели, прообщались. Это была любовь с первого взгляда», — делиться пара о том, как познакомились.  Свадьба прошла в «секретном стиле» с бюджетом 50 тысяч рублей (+бартер). Фишка торжества — стиль свадьбы. Свадьба, по мнению невест, не опрадвала ожиданий. На шоу проходят четыре свадьбы, каждую посещают невесты и оценивают их в четырех категориях — украшение зала, банкетное меню, свадебное платье и образ жениха. Елена со своей «секретной» свадьбой заняла последнее четвертое место, получив 45 баллов. Выиграла свадьба Марии, она получила 72 балла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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