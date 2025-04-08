Сразу две невесты из Екатеринбурга участвовали в популярном шоу на ТВ

Сразу две пары из Екатеринбурга приняли участие в популярном шоу «4 Свадьбы». Новый выпуск шоу вышел на телеканале «Пятница» 18 марта.
Первой парой была 29-летняя Мария и 35-летний Илья. Они оба работают в айти. Вместе уже три года.
«Она захотела на день рождения пойти на матч нашего екатеринбуржского минифутбольного клуба „Синара“. Получилось договориться, чтобы я в перерыве сделайл предложение», — поделилась пара о том, как мужчина сделал предложение.
Свадьба пары прошла в стиле «креативного сюрприза» с бюджетом 250 тысяч рублей. Фишка торжества — свадьба-сюрприз от друзей. Одна из невест сделала собственный сюрприз — принесла контейнер с тараканами ввиде конкурса. После этого молодожены самостоятельно украсили свадебный торт, чем и закончили свою свадьбу на шоу.
Вторая пара из Екатеринбурга — 36-летняя Елена и 31-летний Роберт. Она стратегический маркетолог, он — диджей и саунд продюссер. Вмести пара полгода.
«Лена мне написала, что ей нужна музыка для ее какого-то проекта. Она приехала ко мне и мы всю ночь просидели, прообщались. Это была любовь с первого взгляда», — делиться пара о том, как познакомились.
Свадьба прошла в «секретном стиле» с бюджетом 50 тысяч рублей (+бартер). Фишка торжества — стиль свадьбы. Свадьба, по мнению невест, не опрадвала ожиданий.
На шоу проходят четыре свадьбы, каждую посещают невесты и оценивают их в четырех категориях — украшение зала, банкетное меню, свадебное платье и образ жениха. Елена со своей «секретной» свадьбой заняла последнее четвертое место, получив 45 баллов. Выиграла свадьба Марии, она получила 72 балла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!