Чистая прибыль национализированного «Арианта» упала на 34%

В Челябинской области чистая прибыль национализированного холдинга «Ариант» снизилась по итогам 2024 года на 34%. Как следует из отчетности, показатель снизился до 3,212 млрд рублей.
Согласно расчетам URA.RU, совокупный результат холдинга в 2023 году при этом составлял 4,897 млрд рублей. Снижение показателя произошло за счет трех из переданных государству активов: «ЦПИ-Ариант» (347 млн рублей убытка вместо 84,9 млн рублей прибыли годом ранее), агрофирм «Южная» (минус 34,7%) и «Ариант» (снижение на 70,2%). При этом финансовый результат «Кубань-Вино» значительно более оптимистичный. Прирост составил рекордные 57 раз (754,2 млн рублей в 2024-м против 13,13,3 млн рублей в 2023 году).
При снижении чистой прибыли сократились обязательства. Краткосрочные заимствования снизились на 20,2%, долгосрочные — на 17,4%. Незначительно выросли основные средства: их балансовая стоимость увеличилась на 2,7% (до 48,3 млрд рублей). Также наблюдался прирост у статьи нематериальных активов, которые возросли на 32,9% (до 34 млн рублей). Основной вклад в прирост последних дали «ЦПИ-Ариант» (плюс 91,6%) и агрофирма «Ариант» (почти трехкратное увеличение — на 181,2%).
Оставшаяся в собственности прежних владельцев фирма «ГК „Ариант“» показала отрицательный результат. Чистый убыток составил 45,9 млрд рублей. При этом годом раньше чистая прибыль достигала 186 млн рублей.
Четыре крупных актива группы компаний «Ариант» перешли Росимуществу в апреле 2024 года. По записям в ЕГРЮЛ, в государственную собственность перешли агрофирма «Южная», винодельни «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Кубань-Вино», свиноводческая агрофирма «Ариант». Перерегистрация состоялась 10 апреля.
Акты холдинга национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ на основании решения арбитражного суда Челябинской области. Ведомство сочло, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината в 90-х была незаконной, и что с этой приватизации начался бизнес «Арианта». ЧЭМК и связанные предприятия к тому моменту в феврале были также переданы государству.
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