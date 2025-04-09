Новый министр введет дресс-код в свердловских больницах и поставит там тренажеры

09 апреля 2025 в 21:13 Размер текста - 17 +

В ближайшие годы свердловские больницы могут сильно поменяться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В свердловских больницах может появиться единая корпоративная форма. С такой идеей перед руководителями медучреждений выступила новый замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова на ознакомительной встрече в ЦК «Урал», передает корреспондент URA.RU. Также она рассказала о других своих идеях, которые успешно, по ее мнению, реализовала в Оренбургской области, где занимала аналогичные посты с 2019 года. «Правила начинаются с внешних атрибутов, поэтому для меня важная тема — корпоративная одежда. Не знаю, доберемся мы с вами до этой истории или нет, но я считаю это архиважным. В Оренбургской области у всех одинаковая корпоративная одежда, вся отрасль одета одинаково — врачи в синем цвете, медсестры в бордовом, младший персонал в сером. И к этому пришли сами главные врачи, что мы одна команда», — рассказала Савинова. Перед тем, как новинку внедрить, среди главврачей провели анонимное голосование. Подавляющее большинство проголосовало «за». Новость по теме Новый супер-зам Паслера пообещала главврачам не мстить, а потом устроила игры и опрос. Видео Рассказала Савинова и о другом своем оренбургском опыте, идеях и наработках. Так, с ее подачи последние три года в Оренбурге проводился творческий фестиваль среди медработников, ввели новых объектов больше чем на 100 тыс. квадратных метров. «У меня серьезные требования к дизайну, я буду требовать это от вас. Стоит это не дороже, красить все теми же красками, но выглядят учреждения абсолютно иначе, если мы занимаемся профессионально дизайном. Важно, чтобы детские больницы не были похожи на лечебные учреждения», — сказала в своем выступлении Савинова. Особое внимание новый министр пообещала уделять местам отдыха для сотрудников: делать тренажерные залы, удобные капсульные кровати, чтобы можно было восстановиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловских больницах может появиться единая корпоративная форма. С такой идеей перед руководителями медучреждений выступила новый замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова на ознакомительной встрече в ЦК «Урал», передает корреспондент URA.RU. Также она рассказала о других своих идеях, которые успешно, по ее мнению, реализовала в Оренбургской области, где занимала аналогичные посты с 2019 года. «Правила начинаются с внешних атрибутов, поэтому для меня важная тема — корпоративная одежда. Не знаю, доберемся мы с вами до этой истории или нет, но я считаю это архиважным. В Оренбургской области у всех одинаковая корпоративная одежда, вся отрасль одета одинаково — врачи в синем цвете, медсестры в бордовом, младший персонал в сером. И к этому пришли сами главные врачи, что мы одна команда», — рассказала Савинова. Перед тем, как новинку внедрить, среди главврачей провели анонимное голосование. Подавляющее большинство проголосовало «за». Рассказала Савинова и о другом своем оренбургском опыте, идеях и наработках. Так, с ее подачи последние три года в Оренбурге проводился творческий фестиваль среди медработников, ввели новых объектов больше чем на 100 тыс. квадратных метров. «У меня серьезные требования к дизайну, я буду требовать это от вас. Стоит это не дороже, красить все теми же красками, но выглядят учреждения абсолютно иначе, если мы занимаемся профессионально дизайном. Важно, чтобы детские больницы не были похожи на лечебные учреждения», — сказала в своем выступлении Савинова. Особое внимание новый министр пообещала уделять местам отдыха для сотрудников: делать тренажерные залы, удобные капсульные кровати, чтобы можно было восстановиться.