09 апреля 2025

На СВО погиб отец двоих детей Артем Есин из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчине было 34 года
Мужчине было 34 года Фото:

В зоне специальной военной операции погиб 34-летний Артем Есин. У мужчины осталось двое детей. 

«Артем родился в Чердынском районе Пермской области. Окончил там школу, а затем пошел работать на птицефабрику. Там же он и познакомился со своей будущей супругой и построил семью», — сообщает администрация Очерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

До заключения контракта и отправки в зону СВО, мужчина занимался евроотделкой, был строителем. В ходе спецоперации получил ранение, однако после выздоровления вернулся на передовую. Бой 13 августа стал для него последним.

Прощание с погибшим военнослужащим пройдет 10 апреля в Центральном доме культуры в Очере в 13:00. Позже состоится гражданская панихида, отпевание и поминальный обед.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне специальной военной операции погиб 34-летний Артем Есин. У мужчины осталось двое детей.  «Артем родился в Чердынском районе Пермской области. Окончил там школу, а затем пошел работать на птицефабрику. Там же он и познакомился со своей будущей супругой и построил семью», — сообщает администрация Очерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». До заключения контракта и отправки в зону СВО, мужчина занимался евроотделкой, был строителем. В ходе спецоперации получил ранение, однако после выздоровления вернулся на передовую. Бой 13 августа стал для него последним. Прощание с погибшим военнослужащим пройдет 10 апреля в Центральном доме культуры в Очере в 13:00. Позже состоится гражданская панихида, отпевание и поминальный обед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...