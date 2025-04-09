На СВО погиб отец двоих детей Артем Есин из Пермского края

В зоне специальной военной операции погиб 34-летний Артем Есин. У мужчины осталось двое детей.
«Артем родился в Чердынском районе Пермской области. Окончил там школу, а затем пошел работать на птицефабрику. Там же он и познакомился со своей будущей супругой и построил семью», — сообщает администрация Очерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
До заключения контракта и отправки в зону СВО, мужчина занимался евроотделкой, был строителем. В ходе спецоперации получил ранение, однако после выздоровления вернулся на передовую. Бой 13 августа стал для него последним.
Прощание с погибшим военнослужащим пройдет 10 апреля в Центральном доме культуры в Очере в 13:00. Позже состоится гражданская панихида, отпевание и поминальный обед.
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