Какие подержанные модели айфонов предпочитают покупать в ХМАО

В ХМАО в 2024 году самой популярной моделью смартфонов Apple стала модель iPhone 11. По данным аналитиков «Авито», доля ее продаж составила 11% от всех смартфонов на платформе.
«В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году самой популярной моделью стала iPhone 11. На нее пришлось 11% продаж от всех смартфонов на платформе», — поделились с URA.RU эксперты. При этом стоимость данной модели при покупке «с рук» за год упала на 19% и составила 20 тысяч рублей.
Второе место среди самых продаваемых в ресейле моделей смартфонов Apple стал iPhone Xr. Он занял долю в 5%, а цена за год упала на 23% до 13 тысяч рублей. Замыкает топ-3 самых популярных подержанных моделей iPhone 12. На него пришлось почти 5% от всего объема продаж, а стоимость за год опустилась на 18% и составила в среднем 28 тысяч рублей.
В магазинах Югры в марте упали в цене Apple iPhone 16 модели. Некоторые ритейлеры снизили цену почти вполовину. Так смартфон Apple iPhone 16 на 128 ГБ можно купить почти за 80 тысяч рублей.
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