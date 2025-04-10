10 апреля 2025

Какие подержанные модели айфонов предпочитают покупать в ХМАО

В ХМАО самой популярной моделью в ресейле стал iPhone 11
© Служба новостей «URA.RU»
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Подержанный iPhone 11 в ХМАО можно купить за 20 тысяч рублей
Подержанный iPhone 11 в ХМАО можно купить за 20 тысяч рублей Фото:

В ХМАО в 2024 году самой популярной моделью смартфонов Apple стала модель iPhone 11. По данным аналитиков «Авито», доля ее продаж составила 11% от всех смартфонов на платформе.

«В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году самой популярной моделью стала iPhone 11. На нее пришлось 11% продаж от всех смартфонов на платформе», — поделились с URA.RU эксперты. При этом стоимость данной модели при покупке «с рук» за год упала на 19% и составила 20 тысяч рублей.

Второе место среди самых продаваемых в ресейле моделей смартфонов Apple стал iPhone Xr. Он занял долю в 5%, а цена за год упала на 23% до 13 тысяч рублей. Замыкает топ-3 самых популярных подержанных моделей iPhone 12. На него пришлось почти 5% от всего объема продаж, а стоимость за год опустилась на 18% и составила в среднем 28 тысяч рублей.

В магазинах Югры в марте упали в цене Apple iPhone 16 модели. Некоторые ритейлеры снизили цену почти вполовину. Так смартфон Apple iPhone 16 на 128 ГБ можно купить почти за 80 тысяч рублей.

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В ХМАО в 2024 году самой популярной моделью смартфонов Apple стала модель iPhone 11. По данным аналитиков «Авито», доля ее продаж составила 11% от всех смартфонов на платформе. «В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году самой популярной моделью стала iPhone 11. На нее пришлось 11% продаж от всех смартфонов на платформе», — поделились с URA.RU эксперты. При этом стоимость данной модели при покупке «с рук» за год упала на 19% и составила 20 тысяч рублей. Второе место среди самых продаваемых в ресейле моделей смартфонов Apple стал iPhone Xr. Он занял долю в 5%, а цена за год упала на 23% до 13 тысяч рублей. Замыкает топ-3 самых популярных подержанных моделей iPhone 12. На него пришлось почти 5% от всего объема продаж, а стоимость за год опустилась на 18% и составила в среднем 28 тысяч рублей. В магазинах Югры в марте упали в цене Apple iPhone 16 модели. Некоторые ритейлеры снизили цену почти вполовину. Так смартфон Apple iPhone 16 на 128 ГБ можно купить почти за 80 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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