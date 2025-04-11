Жители села Гуево Курской области старались поддерживать друг друга во время украинской оккупации, делясь едой и пайками, которые привозили украинские солдаты. По словам эвакуированного жителя Ивана Брахнова ВСУ регулярно доставляли провиант, однако с 3 января поставки прекратились, и местные жители были вынуждены использовать свои запасы.
«Они привозили пайки, может, раз в неделю. Хлеб возили. Но хлеб последний раз привозили 3 января, с того времени никто ничего не возил. Люди же старались экономить, запасы оставались. Было проще выжить, если хотя бы 3-4 человека были, собирали то, что они (украинцы) привезли. Если один человек, то тяжеловато было», — сказал Брахнов ТАСС. Он отметил, что люди делились запасами самостоятельно и тех, кто умер от голода не было.
Ситуация в Гуево изменилась после освобождения населенного пункта подразделениями группировки войск «Север» 8 апреля. В результате наступательных действий большая часть Курской области весной в 2025 года была освобождена от оккупации ВСУ.
В Курской области продолжается активное противостояние ВС РФ с украинскими военными за возвращение контроля над последними двумя пунктами — селом Горналь и хутором Олешня. В районе Горналя вражеские силы укрепились на стратегически важных высотах, тогда как в Олешне украинские военные под обстрелом российских солдат затрудняются провести ротацию войск и эвакуироваться.
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