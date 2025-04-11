Жители Курской области рассказали, как выживали во время оккупации ВСУ

Жители села Курской области делились едой друг с другом во время оккупации ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ во время оккупации привозили провиант местным жителям Гуево в Курской области
ВСУ во время оккупации привозили провиант местным жителям Гуево в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Жители села Гуево Курской области старались поддерживать друг друга во время украинской оккупации, делясь едой и пайками, которые привозили украинские солдаты. По словам эвакуированного жителя Ивана Брахнова ВСУ регулярно доставляли провиант, однако с 3 января поставки прекратились, и местные жители были вынуждены использовать свои запасы.

«Они привозили пайки, может, раз в неделю. Хлеб возили. Но хлеб последний раз привозили 3 января, с того времени никто ничего не возил. Люди же старались экономить, запасы оставались. Было проще выжить, если хотя бы 3-4 человека были, собирали то, что они (украинцы) привезли. Если один человек, то тяжеловато было», — сказал Брахнов ТАСС. Он отметил, что люди делились запасами самостоятельно и тех, кто умер от голода не было.

Ситуация в Гуево изменилась после освобождения населенного пункта подразделениями группировки войск «Север» 8 апреля. В результате наступательных действий большая часть Курской области весной в 2025 года была освобождена от оккупации ВСУ.

В Курской области продолжается активное противостояние ВС РФ с украинскими военными за возвращение контроля над последними двумя пунктами — селом Горналь и хутором Олешня. В районе Горналя вражеские силы укрепились на стратегически важных высотах, тогда как в Олешне украинские военные под обстрелом российских солдат затрудняются провести ротацию войск и эвакуироваться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители села Гуево Курской области старались поддерживать друг друга во время украинской оккупации, делясь едой и пайками, которые привозили украинские солдаты. По словам эвакуированного жителя Ивана Брахнова ВСУ регулярно доставляли провиант, однако с 3 января поставки прекратились, и местные жители были вынуждены использовать свои запасы. «Они привозили пайки, может, раз в неделю. Хлеб возили. Но хлеб последний раз привозили 3 января, с того времени никто ничего не возил. Люди же старались экономить, запасы оставались. Было проще выжить, если хотя бы 3-4 человека были, собирали то, что они (украинцы) привезли. Если один человек, то тяжеловато было», — сказал Брахнов ТАСС. Он отметил, что люди делились запасами самостоятельно и тех, кто умер от голода не было. Ситуация в Гуево изменилась после освобождения населенного пункта подразделениями группировки войск «Север» 8 апреля. В результате наступательных действий большая часть Курской области весной в 2025 года была освобождена от оккупации ВСУ. В Курской области продолжается активное противостояние ВС РФ с украинскими военными за возвращение контроля над последними двумя пунктами — селом Горналь и хутором Олешня. В районе Горналя вражеские силы укрепились на стратегически важных высотах, тогда как в Олешне украинские военные под обстрелом российских солдат затрудняются провести ротацию войск и эвакуироваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...