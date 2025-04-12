Затор образовался днем
От Кургана в сторону Челябинска на трассе образовалась гигантская пробка в два ряда. Об этом редакции URA.RU сообщили очевидцы. Они прислали видео затора.
«В два ряда стоят», — говорит человек за кадром, который снял затор из своего автомобиля. Водитель шутит, махая рукой встречному потоку: «Назад разворачивайтесь, ребята».
В пробке стоят десятки машин, среди них много фур
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.