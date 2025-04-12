Курганцы сообщают о гигантской пробке в сторону Челябинска. Видео

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Затор образовался днем
Затор образовался днем Фото:

От Кургана в сторону Челябинска на трассе образовалась гигантская пробка в два ряда. Об этом редакции URA.RU сообщили очевидцы. Они прислали видео затора.

«В два ряда стоят», — говорит человек за кадром, который снял затор из своего автомобиля. Водитель шутит, махая рукой встречному потоку: «Назад разворачивайтесь, ребята».

В пробке стоят десятки машин, среди них много фур
В пробке стоят десятки машин, среди них много фур
Фото:

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От Кургана в сторону Челябинска на трассе образовалась гигантская пробка в два ряда. Об этом редакции URA.RU сообщили очевидцы. Они прислали видео затора. «В два ряда стоят», — говорит человек за кадром, который снял затор из своего автомобиля. Водитель шутит, махая рукой встречному потоку: «Назад разворачивайтесь, ребята».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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