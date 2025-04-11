Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру, комментируя победу над минским «Динамо» со счетом 4:2 в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ, заявил, что челябинцы показали «средний уровень хоккея», и лучшая игра еще впереди. Об этом наставник «медведей» сказал на послематчевой пресс-конференции в Челябинске.
«Сегодня дважды шайба попадала в штангу, если не ошибаюсь. И где-то, возможно, мы не доработали моменты. На мой взгляд, мы играли довольно расслабленно, и я считаю, что мы можем предложить гораздо больше моментов нашему сопернику», — уверен Гру.
Также Гру обратил внимание на недопустимые ошибки подопечных.
«Есть те моменты, которые нам следует поправить перед следующим матчем в понедельник. Считаю недопустимым совершать две такие потери, которые мы увидели. Мне очень понравилось упорство нашей команды. Но мы не опустили руки и вернулись в игру, показав свой лучший хоккей. Это важная победа для нас», — считает Гру.
Также Бенуа Гру прокомментировал состояние здоровья вратаря Сергея Мыльникова, получившего травму в последнем матче с ХК «Адмирал». В игре с «Динамо» 14 апреля Мыльников точно не будет участвовать, а что будет дальше — решат врачи.
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов, в свою очередь, считает, что его команда удачно вернулась в игру, выйдя вперед со счетом 2:1.
«Была хорошая игра. Вернулись в нее. В конце немножко не дотерпели. Отскок этот, конечно, еще и игроков было куча... Надо было проконтролировать. Где-то удача от нас отвернулась», — считает Квартальнов.
Сегодня «Трактор», чтобы отыграться, забил в ворота минчан три шайбы за последнюю минуту матча. Итог — 4:2 в пользу «Трактора».
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