11 апреля 2025

Челябинский «Трактор» победил минское «Динамо» 4:2 в первом матче серии

© Служба новостей «URA.RU»
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«Трактор» совершил очередной эффектный камбэк
«Трактор» совершил очередной эффектный камбэк Фото:

В Челябинске в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина челябинский «Трактор» одержал яркую победу над минским «Динамо» со счетом 4:2. Об этом сообщает наблюдающий за игрой корреспондент URA.RU.

В первом периоде команды периодически создавали опасные моменты и обменивались острыми атаками. При этом было заметно, что обе команды стараются играть максимально собранно, аккуратно и осторожно, не допуская удалений. Статистические результаты по итогам периода оказались почти равными: броски 26-24 в пользу хозяев, броски в створ 11-7.

Во втором периоде возрастающий накал игры показали два подряд обоюдных удаления на 32-й и 35-й минуте, после которых команды играли в формате четыре на четыре. Зак Фукале несколько раз спасал команду.

Первое большинство в матче «Трактор» получил в третьем периоде: нападающему Виталию Пинчуку выписали две минуты за подножку. Реализовать преимущество не удалось, но буквально в момент выхода на лед пятого минского игрока счет на 43-й минуте матча открыл Александр Кадейкин — 1:0. После последовало удаление Артема Блажиевского за задержку соперника, но динамовцы не добились успеха.

А вот далее минчане два раза подряд огорчили челябинских болельщиков: сперва на 49-й минуте Илья Усов с передачи Липского и Борикова забил Фукале, находясь слева от ворот. И тут же на 50-й минуте удача после передачи вдоль челябинских ворот улыбнулась Роману Горбунову.

Последние минуты матча прошли в плотной эмоциональной борьбе. Почти за четыре минуты до конца матча Зак Фукале покинул лед в обмен на шестого полевого игрока. За две минуты до конца матча Бенуа Гру взял тайм-аут, и не зря. На последней минуте матча у челябинцев отличился Максим Шабанов, сравняв счет — 2:2. И буквально результат матча сделал Виталий Кравцов — 3:2. Минчане сняли вратаря и тут же получили четвертую шайбу в пустые ворота — 4:2

Второй матч серии состоится в Челябинске послезавтра, 14 апреля.

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В Челябинске в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина челябинский «Трактор» одержал яркую победу над минским «Динамо» со счетом 4:2. Об этом сообщает наблюдающий за игрой корреспондент URA.RU. В первом периоде команды периодически создавали опасные моменты и обменивались острыми атаками. При этом было заметно, что обе команды стараются играть максимально собранно, аккуратно и осторожно, не допуская удалений. Статистические результаты по итогам периода оказались почти равными: броски 26-24 в пользу хозяев, броски в створ 11-7. Во втором периоде возрастающий накал игры показали два подряд обоюдных удаления на 32-й и 35-й минуте, после которых команды играли в формате четыре на четыре. Зак Фукале несколько раз спасал команду. Первое большинство в матче «Трактор» получил в третьем периоде: нападающему Виталию Пинчуку выписали две минуты за подножку. Реализовать преимущество не удалось, но буквально в момент выхода на лед пятого минского игрока счет на 43-й минуте матча открыл Александр Кадейкин — 1:0. После последовало удаление Артема Блажиевского за задержку соперника, но динамовцы не добились успеха. А вот далее минчане два раза подряд огорчили челябинских болельщиков: сперва на 49-й минуте Илья Усов с передачи Липского и Борикова забил Фукале, находясь слева от ворот. И тут же на 50-й минуте удача после передачи вдоль челябинских ворот улыбнулась Роману Горбунову. Последние минуты матча прошли в плотной эмоциональной борьбе. Почти за четыре минуты до конца матча Зак Фукале покинул лед в обмен на шестого полевого игрока. За две минуты до конца матча Бенуа Гру взял тайм-аут, и не зря. На последней минуте матча у челябинцев отличился Максим Шабанов, сравняв счет — 2:2. И буквально результат матча сделал Виталий Кравцов — 3:2. Минчане сняли вратаря и тут же получили четвертую шайбу в пустые ворота — 4:2 Второй матч серии состоится в Челябинске послезавтра, 14 апреля.
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