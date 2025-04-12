12 апреля 2025
11 апреля 2025

В Тюмени отменили строительство долгожданного моста

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Строительство моста между центром города и Зарекой пока не планируется
Строительство моста между центром города и Зарекой пока не планируется Фото:

В Тюмени приостановили проект по строительству моста, который долен был продлить набережную на 1,5 километра, а также соединить центр города и Зареку. Об этом сообщили в мэрии.

«Администрацией города Тюмени строительство пешеходного моста в районе улицы Сургутская и улицы Береговая в настоящее время не планируется.Р азработка соответствующей проектной документации не ведется», — рассказали в ведомстве РБК Тюмень.

Пешеходный мост планировалось возвести мостами Челюскинцев и Профсоюзным. Его строительство входило в КРТ, однако, после срыва сроков, все было приостановлено.

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В Тюмени приостановили проект по строительству моста, который долен был продлить набережную на 1,5 километра, а также соединить центр города и Зареку. Об этом сообщили в мэрии. «Администрацией города Тюмени строительство пешеходного моста в районе улицы Сургутская и улицы Береговая в настоящее время не планируется.Р азработка соответствующей проектной документации не ведется», — рассказали в ведомстве РБК Тюмень. Пешеходный мост планировалось возвести мостами Челюскинцев и Профсоюзным. Его строительство входило в КРТ, однако, после срыва сроков, все было приостановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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