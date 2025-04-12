В Тюмени отменили строительство долгожданного моста

В Тюмени приостановили проект по строительству моста, который долен был продлить набережную на 1,5 километра, а также соединить центр города и Зареку. Об этом сообщили в мэрии.
«Администрацией города Тюмени строительство пешеходного моста в районе улицы Сургутская и улицы Береговая в настоящее время не планируется.Р азработка соответствующей проектной документации не ведется», — рассказали в ведомстве РБК Тюмень.
Пешеходный мост планировалось возвести мостами Челюскинцев и Профсоюзным. Его строительство входило в КРТ, однако, после срыва сроков, все было приостановлено.
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