РЖД: почти треть заявленной угольной продукции не предъявили к перевозке по ж/д

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РЖД столкнулась с массовым отказом от перевозок угля
РЖД столкнулась с массовым отказом от перевозок угля Фото:

В первом квартале 2025 года грузоотправители не предъявили около 30% заявленной к перевозке угольной продукции в порты Юга и Северо-Запада, что в 15 раз больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил замглавы «Российских железных дорог» Михаил Глазков.

«Мы в первом квартале и в апреле столкнулись с новым вызовом, которого до этого не испытывали — это инфлированные заявки. До 30% угольной продукции, которая была заявлена в западном направлении — это порты Азово-Черноморского бассейна и Октябрьской железной дороги, Балтийское, Баренцево и Белое моря, не были предъявлены к перевозке», — заявил Глазков. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что РЖД теряли в марте погрузки более 150 тысяч тонн ежесуточно.

Кроме того, замглавы отметил значительный рост завышенных заявок на перевозку угля по сравнению с прошлым годом, который составил 15 раз. Грузоотправители заявили 4,5 млн тонн угля, которые в итоге не были предъявлены к перевозке по ж/д. По словам Глазкова, такие действия приводят к потерям в погрузке и неоправданным расходам холдинга.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию угольной отрасли до 2050 года отметил необходимость решения логистических проблем для ее развития. По его словам, в мире потребление угля выросло на 80% за последние 25 лет, но многие страны, особенно в Юго-Восточной Азии, имеют ограниченные запасы. Россия же имеет возможности для наращивания поставок, но для этого нужно улучшить логистику и снизить транспортные затраты.

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В первом квартале 2025 года грузоотправители не предъявили около 30% заявленной к перевозке угольной продукции в порты Юга и Северо-Запада, что в 15 раз больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил замглавы «Российских железных дорог» Михаил Глазков. «Мы в первом квартале и в апреле столкнулись с новым вызовом, которого до этого не испытывали — это инфлированные заявки. До 30% угольной продукции, которая была заявлена в западном направлении — это порты Азово-Черноморского бассейна и Октябрьской железной дороги, Балтийское, Баренцево и Белое моря, не были предъявлены к перевозке», — заявил Глазков. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что РЖД теряли в марте погрузки более 150 тысяч тонн ежесуточно. Кроме того, замглавы отметил значительный рост завышенных заявок на перевозку угля по сравнению с прошлым годом, который составил 15 раз. Грузоотправители заявили 4,5 млн тонн угля, которые в итоге не были предъявлены к перевозке по ж/д. По словам Глазкова, такие действия приводят к потерям в погрузке и неоправданным расходам холдинга. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию угольной отрасли до 2050 года отметил необходимость решения логистических проблем для ее развития. По его словам, в мире потребление угля выросло на 80% за последние 25 лет, но многие страны, особенно в Юго-Восточной Азии, имеют ограниченные запасы. Россия же имеет возможности для наращивания поставок, но для этого нужно улучшить логистику и снизить транспортные затраты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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