Режиссер из Екатеринбурга дебютирует с фильмом по пьесе драматурга, которого уважают в США

В Екатеринбурге сняли фильм «Бесконечный апрель» по пьесе Ярославы Пулинович, драматурга ставят на Бродвее в США, Германии, Японии, Франции и Литве. Художественным руководителем фильма стал режиссер Алексей Федорченко, режиссером — Антон Бутаков (это первая его кинокартина).
«Я давно хотел поработать с Ярославой Пулинович, это моя подруга, но как-то мы не пересекались по творчеству, один раз на маленьком фильме. Когда я прочитал пьесу и посмотрел ее в Центре современной драматургии, то понял, что нужно делать. А когда Антон Бутаков (режиссер ЦСД — прим. ред.) пришел к нам с идеей сделать фильм, мы ее с удовольствием поддержали», — поделился Федорченко на пресс-конференции в ТАСС.
Действия картины расворачиваются в Санкт-Петербурге, где живет Вениамин Александрович, он родился в 1912 году, а умер в 2010-м. Герой пережил Октябрьскую революцию, блокаду, распад СССР и другие масштабные события XX века. Несмотря на то, что он в них не участвует, Вениамин все равно является частью истории. Через его восприятие зрители видят, как человек переживает постоянно сменяющиеся обстоятельства.
Практически весь фильм снимали в Екатеринбурге — в павильоне киностудии, где построили квартиру главного героя. В экспедицию в Санкт-Петербург команда отправилась один раз на несколько дней.
Сначала «Бесконечный апрель» покажут на фестивалях, первым на очереди стал Московский международный кинофестиваль. Только после этого картина выйдет в прокат, ее планируют показать и в Екатеринбурге.
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