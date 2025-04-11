«Еще по машине им купите»: закупка мэрией Сургута кормушек-дворцов для белок вызвала резонанс в соцсетях

Закупка мэрией Сургута кормушек-дворцов для белок вызвала резонанс в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мнение сургутян разделилось
Мнение сургутян разделилось Фото:

Покупка дизайнерских дворцов-кормушек для белок стоимостью около 800 тысяч рублей, инициированная мэрией Сургута, вызвала большой резонанс среди горожан в соцсетях. Более 150 комментариев сургутяне оставили под постами о будущих арт-объектах. URA.RU разобрало самые интересные из них.

«Еще по машине им купите и возите в ресторан. Совсем с ума сошли», — написала девушка под одним из постов. Еще несколько югорчан предложили установить в кормушках Wi-Fi и пол с подогревом.

Кто-то припомнил и строительство дорогого крыльца для администрации Сургута, на которое мэрия также выделила немалую сумму. «А крыльцо к этим арт-объектам, потом не планируют пристраивать?» — написал мужчина.

Многие комментаторы не поняли смысла идеи и написали, что деньги следовало потратить на более важные вещи — автобусные перевозки, например. Другие рекомендовали на выделенные деньги отремонтировать межквартальные проезды, либо пожертвовать средства на СВО.

При этом часть сургутян поддержала мэрию. «Может хватит думать только о себе? Сургут станет первым цивилизованным городом в Югре! Браво мудрым руководителям», — написал один из интернет-пользователей. Также часть комментаторов посчитала, что арт-объекты отлично впишутся в городской парк и будут радовать сургутян.

Ранее URA.RU писало, что в ласти Сургута оправдались за закупку VIP-кормушек для белок под миллион рублей. В мэрии объяснили, что стоимость оправданна, поскольку кормушки будут представлять собой дизайнерские арт-объекты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Покупка дизайнерских дворцов-кормушек для белок стоимостью около 800 тысяч рублей, инициированная мэрией Сургута, вызвала большой резонанс среди горожан в соцсетях. Более 150 комментариев сургутяне оставили под постами о будущих арт-объектах. URA.RU разобрало самые интересные из них. «Еще по машине им купите и возите в ресторан. Совсем с ума сошли», — написала девушка под одним из постов. Еще несколько югорчан предложили установить в кормушках Wi-Fi и пол с подогревом. Кто-то припомнил и строительство дорогого крыльца для администрации Сургута, на которое мэрия также выделила немалую сумму. «А крыльцо к этим арт-объектам, потом не планируют пристраивать?» — написал мужчина. Многие комментаторы не поняли смысла идеи и написали, что деньги следовало потратить на более важные вещи — автобусные перевозки, например. Другие рекомендовали на выделенные деньги отремонтировать межквартальные проезды, либо пожертвовать средства на СВО. При этом часть сургутян поддержала мэрию. «Может хватит думать только о себе? Сургут станет первым цивилизованным городом в Югре! Браво мудрым руководителям», — написал один из интернет-пользователей. Также часть комментаторов посчитала, что арт-объекты отлично впишутся в городской парк и будут радовать сургутян. Ранее URA.RU писало, что в ласти Сургута оправдались за закупку VIP-кормушек для белок под миллион рублей.  В мэрии объяснили, что стоимость оправданна, поскольку кормушки будут представлять собой дизайнерские арт-объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...