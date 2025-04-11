Покупка дизайнерских дворцов-кормушек для белок стоимостью около 800 тысяч рублей, инициированная мэрией Сургута, вызвала большой резонанс среди горожан в соцсетях. Более 150 комментариев сургутяне оставили под постами о будущих арт-объектах. URA.RU разобрало самые интересные из них.
«Еще по машине им купите и возите в ресторан. Совсем с ума сошли», — написала девушка под одним из постов. Еще несколько югорчан предложили установить в кормушках Wi-Fi и пол с подогревом.
Кто-то припомнил и строительство дорогого крыльца для администрации Сургута, на которое мэрия также выделила немалую сумму. «А крыльцо к этим арт-объектам, потом не планируют пристраивать?» — написал мужчина.
Многие комментаторы не поняли смысла идеи и написали, что деньги следовало потратить на более важные вещи — автобусные перевозки, например. Другие рекомендовали на выделенные деньги отремонтировать межквартальные проезды, либо пожертвовать средства на СВО.
При этом часть сургутян поддержала мэрию. «Может хватит думать только о себе? Сургут станет первым цивилизованным городом в Югре! Браво мудрым руководителям», — написал один из интернет-пользователей. Также часть комментаторов посчитала, что арт-объекты отлично впишутся в городской парк и будут радовать сургутян.
Ранее URA.RU писало, что в ласти Сургута оправдались за закупку VIP-кормушек для белок под миллион рублей. В мэрии объяснили, что стоимость оправданна, поскольку кормушки будут представлять собой дизайнерские арт-объекты.
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