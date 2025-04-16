В ХМАО дебошир, напавший на банк, ранил ножом сотрудника Росгвардии

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Сейчас на месте работают следователи
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В Сургуте дебошир напал на отделение банка, а при задержании ударил ножом одного из сотрудников Росгвардии. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве.

«При задержании нападавшего на банк сотрудник Росгвардии получил ранение ножом в руку. Несмотря на это, злоумышленник был задержан и передан полиции», — рассказали в ведомстве.

Бригада скорой помощи оказала мужчине медпомощь — ранение оказалось небольшим. На месте работают следователи.

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В Сургуте дебошир напал на отделение банка, а при задержании ударил ножом одного из сотрудников Росгвардии. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве. «При задержании нападавшего на банк сотрудник Росгвардии получил ранение ножом в руку. Несмотря на это, злоумышленник был задержан и передан полиции», — рассказали в ведомстве. Бригада скорой помощи оказала мужчине медпомощь — ранение оказалось небольшим. На месте работают следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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