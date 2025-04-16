В ХМАО дебошир, напавший на банк, ранил ножом сотрудника Росгвардии

Сейчас на месте работают следователи
В Сургуте дебошир напал на отделение банка, а при задержании ударил ножом одного из сотрудников Росгвардии. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве.
«При задержании нападавшего на банк сотрудник Росгвардии получил ранение ножом в руку. Несмотря на это, злоумышленник был задержан и передан полиции», — рассказали в ведомстве.
Бригада скорой помощи оказала мужчине медпомощь — ранение оказалось небольшим. На месте работают следователи.
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