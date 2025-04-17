Hill оценило вероятность появления миротворцев на Украине

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Размещение миротворцев на Украине маловероятно
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вероятность размещения миротворческих сил НАТО на территории Украины крайне низка. С таким мнением выступила американская газета The Hill. В материале указывается, что Россия в лице президента Владимира Путина не даст своего согласия на присутствие военного контингента , а у НАТО не хватит достаточно ресурсов для реализации такой операции.

Доктор философии, бывший декан Колледжа обороны НАТО Кристофер М. Шнаубельт в своем материале The Hill полагает, что даже если бы российское руководство и дало свое согласие на развертывание миротворцев, то НАТО все равно не смогло бы выделить необходимые ресурсы для этого. «Хотя НАТО может быть наиболее организованной и опытной организацией для руководства миротворческой миссией такого масштаба и сложности, по причинам, описанным выше, это невыполнимое решение», — говорится в материале

Помимо этого, подчеркивается, что размещение сил НАТО на Украине противоречит интересам безопасности России. Шнаубельт считает, что политическая и военная сложность ситуации делает развертывание миротворцев маловероятным сценарием.

Страны Европы давно обсуждают возможность отправить бойцов на Украину для миротворческой миссии. Великобритания и Франция особенно активно участвуют в подготовке к такому развитию событий. Но они по прежнему не могут договориться, в каком формате это можно будет сделать.

Сейчас страны Евросоюза и НАТО рассматривают различные форматы военного присутствия на Украине после достижения перемирия. Среди основных вариантов: мониторинговые, миротворческие, сдерживающие и усиливающие миссии.

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Вероятность размещения миротворческих сил НАТО на территории Украины крайне низка. С таким мнением выступила американская газета The Hill. В материале указывается, что Россия в лице президента Владимира Путина не даст своего согласия на присутствие военного контингента , а у НАТО не хватит достаточно ресурсов для реализации такой операции. Доктор философии, бывший декан Колледжа обороны НАТО Кристофер М. Шнаубельт в своем материале The Hill полагает, что даже если бы российское руководство и дало свое согласие на развертывание миротворцев, то НАТО все равно не смогло бы выделить необходимые ресурсы для этого. «Хотя НАТО может быть наиболее организованной и опытной организацией для руководства миротворческой миссией такого масштаба и сложности, по причинам, описанным выше, это невыполнимое решение», — говорится в материале.  Помимо этого, подчеркивается, что размещение сил НАТО на Украине противоречит интересам безопасности России. Шнаубельт считает, что политическая и военная сложность ситуации делает развертывание миротворцев маловероятным сценарием. Страны Европы давно обсуждают возможность отправить бойцов на Украину для миротворческой миссии. Великобритания и Франция особенно активно участвуют в подготовке к такому развитию событий. Но они по прежнему не могут договориться, в каком формате это можно будет сделать. Сейчас страны Евросоюза и НАТО рассматривают различные форматы военного присутствия на Украине после достижения перемирия. Среди основных вариантов: мониторинговые, миротворческие, сдерживающие и усиливающие миссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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