В ХМАО женщина погибла при пожаре на даче

В Сургуте ночью погибла женщина при пожаре в дачном доме садового товарищества «Чистые пруды». Об этом сообщил отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту в соцсети «ВКонтакте».
«В 22:55 на центральный пункт пожарной связи г. Сургута поступило сообщение о возгорании дачного дома по ул. Песчаной в СОТ „Чистые пруды“. По прибытию пожарных подразделений установлено, что строение полностью охвачено огнем, есть угроза рядом стоящему дому. При тушении пожара внутри дома обнаружена погибшая», — следует из сообщения.
Соседи рассказали, что погибшая и есть хозяйка участка. Причину пожара установят дознаватели. После дело передадут в следственный комитет.
Ранее URA.RU сообщало о другом пожаре в ХМАО со смертельным исходом. Возгорание произошло в одной из комнат общежития медучреждения в Советском. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
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