17 апреля 2025

В ХМАО женщина погибла при пожаре на даче

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар вспыхнул ночью в садовом товариществе «Чистые пруды»
Пожар вспыхнул ночью в садовом товариществе «Чистые пруды» Фото:

В Сургуте ночью погибла женщина при пожаре в дачном доме садового товарищества «Чистые пруды». Об этом сообщил отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту в соцсети «ВКонтакте».

«В 22:55 на центральный пункт пожарной связи г. Сургута поступило сообщение о возгорании дачного дома по ул. Песчаной в СОТ „Чистые пруды“. По прибытию пожарных подразделений установлено, что строение полностью охвачено огнем, есть угроза рядом стоящему дому. При тушении пожара внутри дома обнаружена погибшая», — следует из сообщения.

Соседи рассказали, что погибшая и есть хозяйка участка. Причину пожара установят дознаватели. После дело передадут в следственный комитет.

Ранее URA.RU сообщало о другом пожаре в ХМАО со смертельным исходом. Возгорание произошло в одной из комнат общежития медучреждения в Советском. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

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В Сургуте ночью погибла женщина при пожаре в дачном доме садового товарищества «Чистые пруды». Об этом сообщил отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту в соцсети «ВКонтакте». «В 22:55 на центральный пункт пожарной связи г. Сургута поступило сообщение о возгорании дачного дома по ул. Песчаной в СОТ „Чистые пруды“. По прибытию пожарных подразделений установлено, что строение полностью охвачено огнем, есть угроза рядом стоящему дому. При тушении пожара внутри дома обнаружена погибшая», — следует из сообщения. Соседи рассказали, что погибшая и есть хозяйка участка. Причину пожара установят дознаватели. После дело передадут в следственный комитет. Ранее URA.RU сообщало о другом пожаре в ХМАО со смертельным исходом. Возгорание произошло в одной из комнат общежития медучреждения в Советском. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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