21 февраля 2025

В ХМАО мужчина погиб при пожаре в общежитии медучреждения

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в общежитии в советском
Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в общежитии в советском Фото:

В Советском (ХМАО) мужчина погиб при пожаре в общежитии медучреждения. Его тело обнаружили во время тушения, сообщили в СУ СКР по ХМАО. 

«Днём 21 февраля 2025 года в Югорский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по ХМАО — Югре поступила информация об обнаружении тела мужчины в ходе тушения пожара в медицинском общежитии по улице Юбилейная в городе Советский. По имеющимся данным, пожар произошел в одной из комнат общежития», — рассказали в telegram-канале следственного комитета. 

Точные обстоятельства гибели установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Следователи организовали процессуальную проверку и по ее итогам возбудили уголовное дело по статье 109 часть 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сотрудники СКР продолжают работу на месте происшествия. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств случившегося. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО погибла женщина при пожаре в квартире. Инцидент случился на улице Серова в Нефтеюганске. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. 

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В Советском (ХМАО) мужчина погиб при пожаре в общежитии медучреждения. Его тело обнаружили во время тушения, сообщили в СУ СКР по ХМАО.  «Днём 21 февраля 2025 года в Югорский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по ХМАО — Югре поступила информация об обнаружении тела мужчины в ходе тушения пожара в медицинском общежитии по улице Юбилейная в городе Советский. По имеющимся данным, пожар произошел в одной из комнат общежития», — рассказали в telegram-канале следственного комитета.  Точные обстоятельства гибели установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Следователи организовали процессуальную проверку и по ее итогам возбудили уголовное дело по статье 109 часть 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сотрудники СКР продолжают работу на месте происшествия. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств случившегося.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО погибла женщина при пожаре в квартире. Инцидент случился на улице Серова в Нефтеюганске. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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