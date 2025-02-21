В ХМАО мужчина погиб при пожаре в общежитии медучреждения

В Советском (ХМАО) мужчина погиб при пожаре в общежитии медучреждения. Его тело обнаружили во время тушения, сообщили в СУ СКР по ХМАО.
«Днём 21 февраля 2025 года в Югорский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по ХМАО — Югре поступила информация об обнаружении тела мужчины в ходе тушения пожара в медицинском общежитии по улице Юбилейная в городе Советский. По имеющимся данным, пожар произошел в одной из комнат общежития», — рассказали в telegram-канале следственного комитета.
Точные обстоятельства гибели установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Следователи организовали процессуальную проверку и по ее итогам возбудили уголовное дело по статье 109 часть 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сотрудники СКР продолжают работу на месте происшествия. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств случившегося.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО погибла женщина при пожаре в квартире. Инцидент случился на улице Серова в Нефтеюганске. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.
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