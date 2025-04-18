Президент Зеленский внес в санкционные списки депутата думы ХМАО Проводникова

© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Проводников попал в санкционный список Украины
Руслан Проводников попал в санкционный список Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционные списки депутата думы ХМАО Руслана Проводникова, чемпиона мира по боксу. Его фамилия есть в опубликованном указе главы государства.

«Проводников Руслан Михайлович. Гражданство — Россия», — указано в документе.

Проводников должен быть бессрочно лишен госнаград. Также у Проводникова должны быть на 10 лет заблокированы активы, ему запрещены транзит, торговые операции, пользование недрами, лицензирование и др.

Дозвониться до спортсмена и узнать его мнение по этому вопросу корреспонденту URA.RU пока не удалось. Но его коллеги в думе ХМАО говорят, что никаких активов недружественного государства у депутата нет. «Он патриот России, а все имущество в Березово и Екатеринбурге», — уточнил один из депутатов на условиях анонимности.

Ранее URA.RU писало, что Зеленский ввел санкции против 20 российских звезд. В одном списке с Проводниковым оказались актер Никита Джигурда, дрессировщик Юрий Куклачев и телеведущий Оскар Кучера.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционные списки депутата думы ХМАО Руслана Проводникова, чемпиона мира по боксу. Его фамилия есть в опубликованном указе главы государства. «Проводников Руслан Михайлович. Гражданство — Россия», — указано в документе. Проводников должен быть бессрочно лишен госнаград. Также у Проводникова должны быть на 10 лет заблокированы активы, ему запрещены транзит, торговые операции, пользование недрами, лицензирование и др. Дозвониться до спортсмена и узнать его мнение по этому вопросу корреспонденту URA.RU пока не удалось. Но его коллеги в думе ХМАО говорят, что никаких активов недружественного государства у депутата нет. «Он патриот России, а все имущество в Березово и Екатеринбурге», — уточнил один из депутатов на условиях анонимности. Ранее URA.RU писало, что Зеленский ввел санкции против 20 российских звезд. В одном списке с Проводниковым оказались актер Никита Джигурда, дрессировщик Юрий Куклачев и телеведущий Оскар Кучера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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