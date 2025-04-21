Поляки не могут попасть в больницы из-за беженцев с Украины

Welt: поляки обеспокоены беженцами с Украины из-за нагрузки на больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Поляки пришли в бешенство из-за беженцев с Украины, которые блокируют им доступ в больницы
Поляки пришли в бешенство из-за беженцев с Украины, которые блокируют им доступ в больницы Фото:

Поляки обеспокоены увеличением числа украинцев в стране — они считают, что это негативно влияет на доступность медицинских услуг. Об этом сообщает врач-онколог Томаш Саросек. По его мнению, подобные настроения свидетельствуют о снижении симпатии к украинцам среди жителей Польши.

«Факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или считают, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, свидетельствует о общей тенденции в Польше: симпатия к украинцам снижается, и не все довольны их количеством в стране», — отметил Томаш Саросек в беседе с немецким изданием Welt Am Sonntag. По его словам, многие поляки связывают сложности с получением медицинской помощи именно с прибытием большого числа граждан Украины.

Жители Польши регулярно высказывают недовольство по поводу увеличения сроков ожидания приема у специалистов и нехватки свободных коек в больницах. Эксперт в области здравоохранения Кшиштоф Ланда уточнил, что ожидание приема у эндокринолога или хирурга может растянуться до года. По мнению специалистов, подобная ситуация усиливает социальное напряжение и способствует формированию негативного отношения к украинским мигрантам в польском обществе.

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Поляки обеспокоены увеличением числа украинцев в стране — они считают, что это негативно влияет на доступность медицинских услуг. Об этом сообщает врач-онколог Томаш Саросек. По его мнению, подобные настроения свидетельствуют о снижении симпатии к украинцам среди жителей Польши. «Факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или считают, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, свидетельствует о общей тенденции в Польше: симпатия к украинцам снижается, и не все довольны их количеством в стране», — отметил Томаш Саросек в беседе с немецким изданием Welt Am Sonntag. По его словам, многие поляки связывают сложности с получением медицинской помощи именно с прибытием большого числа граждан Украины. Жители Польши регулярно высказывают недовольство по поводу увеличения сроков ожидания приема у специалистов и нехватки свободных коек в больницах. Эксперт в области здравоохранения Кшиштоф Ланда уточнил, что ожидание приема у эндокринолога или хирурга может растянуться до года. По мнению специалистов, подобная ситуация усиливает социальное напряжение и способствует формированию негативного отношения к украинским мигрантам в польском обществе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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