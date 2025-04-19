19 апреля 2025
18 апреля 2025

В Петербурге иностранный теплоход столкнулся с двумя судами

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, навал произошел в связи с неисправностью рулевого управления (архивное фото)
Предварительно, навал произошел в связи с неисправностью рулевого управления (архивное фото) Фото:

В ночь с 19 на 20 апреля в морском рыбном порту Петербурга иностранный теплоход столкнулся с двумя пришвартованными судами. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«В ходе выезда на место происшествия сотрудниками транспортной полиции установлено, что совершая маневр при отшвартовке, иностранное судно навалилось на два рядом пришвартованных теплохода», — пишет ведомство в официальной группе ВКонтакте. Предварительно, навал произошел в связи с неисправностью рулевого управления.

Никто из членов экипажа и работников порта не пострадал. Разлива нефтепродуктов и водотечности обнаружено не было. Повреждения, полученные пришвартованными судами, оцениваются как незначительные. Сумма материального ущерба устанавливается. На месте происшествия проведено медицинское освидетельствование капитана иностранного теплохода. Признаков алкогольного опьянения у него выявлено не было. В настоящее время транспортная полиция продолжает проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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В ночь с 19 на 20 апреля в морском рыбном порту Петербурга иностранный теплоход столкнулся с двумя пришвартованными судами. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. «В ходе выезда на место происшествия сотрудниками транспортной полиции установлено, что совершая маневр при отшвартовке, иностранное судно навалилось на два рядом пришвартованных теплохода», — пишет ведомство в официальной группе ВКонтакте. Предварительно, навал произошел в связи с неисправностью рулевого управления. Никто из членов экипажа и работников порта не пострадал. Разлива нефтепродуктов и водотечности обнаружено не было. Повреждения, полученные пришвартованными судами, оцениваются как незначительные. Сумма материального ущерба устанавливается. На месте происшествия проведено медицинское освидетельствование капитана иностранного теплохода. Признаков алкогольного опьянения у него выявлено не было. В настоящее время транспортная полиция продолжает проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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