В Петербурге иностранный теплоход столкнулся с двумя судами

В ночь с 19 на 20 апреля в морском рыбном порту Петербурга иностранный теплоход столкнулся с двумя пришвартованными судами. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
«В ходе выезда на место происшествия сотрудниками транспортной полиции установлено, что совершая маневр при отшвартовке, иностранное судно навалилось на два рядом пришвартованных теплохода», — пишет ведомство в официальной группе ВКонтакте. Предварительно, навал произошел в связи с неисправностью рулевого управления.
Никто из членов экипажа и работников порта не пострадал. Разлива нефтепродуктов и водотечности обнаружено не было. Повреждения, полученные пришвартованными судами, оцениваются как незначительные. Сумма материального ущерба устанавливается. На месте происшествия проведено медицинское освидетельствование капитана иностранного теплохода. Признаков алкогольного опьянения у него выявлено не было. В настоящее время транспортная полиция продолжает проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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