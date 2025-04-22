Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочего визита в Китай возложил цветы к Мемориалу советских воинов в Шэньяне. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Губернатор Челябинской области почтил память советских воинов в Китае. Церемония прошла в Шэньянском мемориальном комплексе у монумента, посвященного воинам Красной Армии, павшим при освобождении Северо-Восточного Китая от японских милитаристов в 1945 году», — сообщила пресс-служба правительства региона в telegram-канале.
Сразу после победы над фашистской Германией воины Советского союза вступили в войну с милитаристской Японией. Совместно с китайским народом страна была освобождена от захватчиков. «Сегодня мы почтили память советских воинов, посетив мемориал в Шэньяне и возложив цветы», — отметил Текслер.
Мемориал в Шэньяне — дань памяти советским воинам, которые отдали жизнь за освобождение Китая. Здесь покоятся останки около 150 героев Красной Армии. Шэньян освободила шестая гвардейская танковая армия Забайкальского фронта 19 августа 1945 года.
Губернатор Текслер в эти дни работает в Китайской народной республике (КНР). Накануне стало известно, что город Далянь станет побратимом Челябинска. Также Текслер обменялся с китайскими коллегами опытом создания экономических зон. И ознакомился с опытом работы Северной корпорации тяжелого машиностроения.
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