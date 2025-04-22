Алексей Текслер видит в Китае надежного торгового партнера
Китайский город Далянь станет побратимом Челябинска. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Официальная встреча с руководством города Далянь. С мэром города Ченем Шаованем договорились, что Челябинск и Далянь станут городами-побратимами», — написал Текслер в своем telegram-канале.
В пресс-службе правительства области сообщили, что Теклсер пригласил китайскую делегацию в Челябинскую область. Визит можно совместить с участием в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге.
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