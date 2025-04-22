В Китае появится город-побратим Челябинска. Видео

Китайский город Далянь станет побратимом Челябинска
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Алексей Текслер видит в Китае надежного торгового партнера
Алексей Текслер видит в Китае надежного торгового партнера Фото:

Китайский город Далянь станет побратимом Челябинска. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Официальная встреча с руководством города Далянь. С мэром города Ченем Шаованем договорились, что Челябинск и Далянь станут городами-побратимами», — написал Текслер в своем telegram-канале.

В пресс-службе правительства области сообщили, что Теклсер пригласил китайскую делегацию в Челябинскую область. Визит можно совместить с участием в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге.

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Китайский город Далянь станет побратимом Челябинска. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Официальная встреча с руководством города Далянь. С мэром города Ченем Шаованем договорились, что Челябинск и Далянь станут городами-побратимами», — написал Текслер в своем telegram-канале. В пресс-службе правительства области сообщили, что Теклсер пригласил китайскую делегацию в Челябинскую область. Визит можно совместить с участием в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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