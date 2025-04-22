В Китае появится город-побратим Челябинска. Видео

Китайский город Далянь станет побратимом Челябинска

22 апреля 2025 в 12:12 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер видит в Китае надежного торгового партнера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китайский город Далянь станет побратимом Челябинска. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Официальная встреча с руководством города Далянь. С мэром города Ченем Шаованем договорились, что Челябинск и Далянь станут городами-побратимами», — написал Текслер в своем telegram-канале. В пресс-службе правительства области сообщили, что Теклсер пригласил китайскую делегацию в Челябинскую область. Визит можно совместить с участием в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китайский город Далянь станет побратимом Челябинска. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Официальная встреча с руководством города Далянь. С мэром города Ченем Шаованем договорились, что Челябинск и Далянь станут городами-побратимами», — написал Текслер в своем telegram-канале. В пресс-службе правительства области сообщили, что Теклсер пригласил китайскую делегацию в Челябинскую область. Визит можно совместить с участием в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге.