Путин: опыт России в СВО изучают все армии мира

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Путин заявил, что ВС РФ должны быть на шаг впереди других армий мира
Путин заявил, что ВС РФ должны быть на шаг впереди других армий мира Фото:

Опыт России, полученный в ходе специальной военной операции (СВО), привлекает внимание армий всего мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании», — подчеркнул глава государства. Об этом глава РФ заявил во время заседания Военно-промышленной комиссии.

В ходе заседания Путин отметил, что российской армии стоит быть на «шаг впереди». Президент высказал уверенность, что ВС РФ еще долго будет опережать остальные армии мира.

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Опыт России, полученный в ходе специальной военной операции (СВО), привлекает внимание армий всего мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании», — подчеркнул глава государства. Об этом глава РФ заявил во время заседания Военно-промышленной комиссии. В ходе заседания Путин отметил, что российской армии стоит быть на «шаг впереди». Президент высказал уверенность, что ВС РФ еще долго будет опережать остальные армии мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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