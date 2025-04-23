Путин: опыт России в СВО изучают все армии мира

Опыт России, полученный в ходе специальной военной операции (СВО), привлекает внимание армий всего мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании», — подчеркнул глава государства. Об этом глава РФ заявил во время заседания Военно-промышленной комиссии.
В ходе заседания Путин отметил, что российской армии стоит быть на «шаг впереди». Президент высказал уверенность, что ВС РФ еще долго будет опережать остальные армии мира.
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