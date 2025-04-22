Дания рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на Украину для изучения ведения современного конфликта с использованием беспилотников. Об этом заявил главнокомандующий датскими сухопутными войсками Петер Бойсен.
«Мы отправляем несколько команд, чтобы посмотреть, что пришлось пережить украинцам на месте», — сообщил Бойсен, его слова приводит издание Fria Tider. По его словам, датские военные не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, а поездку можно рассматривать как одно-двухнедельный курс, который может стартовать уже летом. Он также отметил, что точное количество военнослужащих, которых планируется направить на Украину, пока не определено.
Как отметило издание, посол России в Дании Владимир Барбин резко отреагировал на эти заявления. Он подчеркнул, что подобные действия только увеличивают вовлеченность Дании в конфликт на Украине. Российский дипломат также напомнил, что любые военные объекты, включая учебные центры, штабы и места размещения личного состава и техники, даже находящиеся далеко от линии фронта, являются легитимными целями.
Ранее управление ФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) опубликовало кадры с задержанным австралийским наемником Чарльзом Дженкинсом. Мужчина принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Угледаре в рядах противника были замечены наемники из арабских стран. Также сообщалось, что воевать на стороне ВСУ решились тысячи граждан Колумбии. Один из них поделился, что ему выплачивали около 1,8 тысячи долларов, хотя обещали 3 тысячи долларов.
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