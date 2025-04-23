23 апреля 2025

Двухкилометровая пробка из трамваев выстроилась в Екатеринбурге. Видео

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Движение встало на улице 8 Марта (архивное фото)
Движение встало на улице 8 Марта (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 24 апреля в районе Вторчермета встало движение трамваев из-за поврежденной контактной сети. Пробка в два километра образовалась на улице 8 Марта, рассказал URA.RU читатель.

«Движение маршрутов №1, 4, 9, 14, 15, 17 перекрыто в оба направления. Они так до Автовокзала стоят, а на Ботанике аварийная бригада», — сказал собеседник. По словам другого читателя, повреждение проводов случилось на улице Шварца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге утром 24 апреля в районе Вторчермета встало движение трамваев из-за поврежденной контактной сети. Пробка в два километра образовалась на улице 8 Марта, рассказал URA.RU читатель. «Движение маршрутов №1, 4, 9, 14, 15, 17 перекрыто в оба направления. Они так до Автовокзала стоят, а на Ботанике аварийная бригада», — сказал собеседник. По словам другого читателя, повреждение проводов случилось на улице Шварца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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